Что смотреть: Лучшие сериалы июля

Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019

Главные сериалы июля 2019 в традиционной подборке Без Табу, сохраняйте наш путеводитель себе в закладки - теперь вы знаете, что из нового смотреть дома летом.

Июль – время отпусков и проведения досуга на открытом воздухе. Просмотр сериалов в эти планы не особо вписывается, а потому, вот, совсем громких премьер в этом месяце не будет. Впрочем, это не означает, что на сериальных фронтах уж совсем затишье. В июле 2019 нас ждут продолжения уже полюбившихся сериалов, а также совершенно новые проекты. Читайте о всех самых ярких премьерах июля 2019 – на Без Табу.

Сразу же важное примечание – все даты выхода сериалов – по американскому времени, в Украине это работает по схеме +1. То есть, третий сезон Stranger Things в Украине выходит 5 июля, а премьера в США состоится 4 июля.

30 июня / премьера в Украине - 1 июля

The Loudest Voice - Самый громкий голос, Showtime

Жанр: Злободневное

В первый день июля у вас появится возможность, для чего Рассел Кроу так долго и прилежно набирал вес. Прославленный актер играет медиамагната и главу Fox News Роджера Айлза. Этот дядечка был столь влиятелен, сколь и омерзителен – вершил судьбы людей, властвовал над умами и был не только советником президентов США, но и фактически руководил Республиканской партией, ныне правящей в единственной оставшейся супердержаве мира.

Кроме Рассела Кроу в вышедших из моды одеждах будут щеголять Наоми Уоттс и Сиенна Миллер.

Самый громкий голос 2019 - смотреть трейлер онлайн

2 июля / 3 июля

Knightfall – Падение ордена, 2 сезон

Жанр: Историческое месиво

Производство: History

Канал History приучил нас к качественным историческим постановкам, где особое внимание уделено натуралистичным батальным сценам и аутентичным костюмам, оружию и всему остальному. Сериал «Падение ордена» исключением не стал. Средневековье, Крестовые походы, тамплиеры и Святой Грааль. Если вы читали в детстве романы Мориса Дрюона из серии «Проклятые короли» - будете как дома, если не читали, но любите историю – тоже зайдет.

Падение ордена 2019 – смотрите трейлер 2 сезона

4 июля / 5 июля

Stranger Things - Очень странные дела, 3 сезон

Жанр: Фантастика, ностальгия

Производство: Netflix

Долгожданный третий сезон нашего любимого сериала про 80-е. Дети повзрослели, монстры – стали сильнее, а на дворе – 1985 год – время выхода культового «Назад в будущее» Роберта Земекиса. После феноменального успеха первого сезона и скромного – второго, авторы сериала – братья Дафферы успели пережить обвинения в плагиате, критику в схлопывании истории, а также катарсис в виде обещания ответить за всю хурму в третьем сезоне. Что ж – посмотрим, как у них выйдет. Во всяком случае, трейлер смотрится каноничненько.

Очень странные дела 2019 – смотрите трейлер 3 сезона

26 июля / 27 июля

Пацаны - The Boys, Amazon Prime Video, премьера

Жанр: Антикомикс

Постмодернизм в чистом виде. С кровью, жестокостью и положенной в таких случаях брутальностью. Нас ждет развенчание Супергероев, но несколько в иной манере, чем у Алана Мура в «Хранителях». В мире, созданном автором «Проповедника» Гартом Эннисом, супергерои – зажравшиеся ублюдки, своим поведением и безнаказанностью, напоминающие украинских депутатов. Чтобы хоть как-то остановить «беспредел», ЦРУ создает тайный отдел – тех самых The Boys во главе с агентом Батчером (Карл Урбан), которым предстоит дать бой лишенным совести обладателям сверхспособностей.

Пацаны 2019 – смотрите трейлер онлайн:

28 июля / 29 июля

Пенниуорт - Pennyworth, премьера, Epix

Жанр: Комикс внутри комикса

Еще один проект по комиксам, на этот раз – вселенной DC. Пенниуорт – это наш старый знакомый Альфред – верный дворецкий и единственный друг Брюса Уэйна, всем известного как Бэтман, но в антураже U.N.C.L.E. и немножко Kingsman. Сериал расскажет о молодых годах заслуженного человека, известного своими манерами, акцентом (все фильмы о Бэтмане) и смертоносными навыками бывшего спецназовца (сериал «Готэм).

Кстати, мини-сериал (да, всего 5 серий) про Альфреда снимает команда «Готэма». Нам покажут Великобританию 60-х и знакомство молодого Пенниуорта с Томасом Уэйном.

Кстати, трейлер этого сериала начинается точно также как сериал Би-Би-Си про «Шерлока». Совпадение?

Пенниуорт 2019 – смотрите трейлер онлайн:

Достойны внимания:

3 июля. Последние цари / The Last Czars, Netflix

11 июля. Аванпост / The Outpost, 2 сезон

17 июля. Пирсон / Pearson, USA Network

26 июля. Вероника Марс / Veronica Mars, 4 сезон (перезапуск), Hulu

26 июля. Оранжевый - хит сезона / Orange Is the New Black, 7 сезон (финальный)

31 июля. Четыре свадьбы и одни похороны / Four Weddings and a Funeral, Hulu