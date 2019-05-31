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Что смотреть дома: лучшие сериалы июня 2019

14:15
Эммигрант увидел мир - фото 1
Эммигрант увидел мир / AMC

В июне 2019 выходит сразу несколько интересных сериалов - это продолжение уже раскрученных историй, а также и абсолютно новые проекта, которые имеют все шансы задержаться на экранах и стать вашими новыми любимыми сериалами. Все подробности новых и старых сериалов июня 2019 - на Без Табу.

Обратите внимание, что даты всех премьер – по американскому времени, в Украине это, как правило, +1 день вперед. Потому, например, новый сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» у нас дебютирует не 2 июня, а третьего.

Из-за этого важные премьеры – «Благие предзнаменования» и «Болотная тварь», выходящие в США 31 мая 2019, были отнесены в майский обзор важных премьер.

Что смотреть: Главные сериалы мая 2019

2 июня

Бойтесь ходячих мертвецов / Fear The Walking Dead

Премьера 5 сезона, производство AMC

Жанр: постапокалипсис

Для кого: для тех, кто устал от «Ходячих мертвецов», но любит зомби

Пока Ходячие мертвецы медленно и ужасно нудно умирают, спинофф TWD вполне бодр и свеж. Более того, второй год подряд забирает себе персонажей из флагманского сериала.

Четвертый сезон стал фактическим перезапуском истории - семейство Кларк стало историей, а всем рулит теперь Морган, которому хватило ума сбежать от Рика Граймса. В 5 сезоне нас ждет очередной кроссовер с TWD – на Средний Запад прибудет Двайт – бывший «спаситель», решивший стать хорошим и найти свою жену. Также вернутся и другие персонажи, а у «дорожного патруля» появятся новые враги. Ну, и еще нас интригуют вертолетом, на котором увезли в закат смертельно раненого Рика.

Авторы сериалы делают ставку на мрачность и атмосферность, чего давно нет в «Ходячих». Будем надеяться, что 5 сезон не разочарует, во всяком случае – трейлер вселяет надежду.

Бойтесь ходячих мертвецов 5 сезон - смотрите трейлер онлайн:

Вечная благодать / Perpetual Grace

Премьера сериала, производство Epix

Жанр: Криминальная драма

Для кого: для тех, кому мало «Озарка»

Миграция больших актеров на ТВ – давно свершившийся факт, однако все равно ужасно радостно, когда очередная глыба получает шанс показать себя. В этот раз нам повезет наблюдать за работой сэра Бена Кингсли. Он играет пастора из глуши где-то на Диком Западе, которого на свою беду решается ограбить начинающий злодей (Джимми Симпсон из «Мира Дикого Запада»). И разворошить осиное гнездо, ведь «батюшка» - не лыком шит. Каким добрячком может быть Бен Кингсли, мы знаем по «Ганди» и «Списку Шиндлера», злым актера мы наблюдали в Sexy Beast. Именно по такой амплитуде нас собирается запустить «Вечная благодать». Посмотрите трейлер – вам обязательно понравится.

Вечная благодать 2019 - смотрите трейлер онлайн:

NOS4A2 / Страна рождества

Премьера сериала, производство AMC

Жанр: сказка ужасов

Для кого: кто любит «Оно» и его сына

Если вы умеете читать одновременно буквы и цифры, а также знаете английский и историю кино, то без труда догадаетесь, что перед вами – сериал ужасов – и вся эта конструкция читается как «Носферату». А еще это телеадаптация романа сына Стивена Кинга – Джо Хилла, если встретите название – «Страна рождества» - это тоже оно. По сюжету – детей похищает злодей Чарли Мэнкс (почти Мэнсон), которого играет Закари Куинто (Спок и «Стартрека») и увозит их в параллельную реальность, где всегда рождество. Однако взамен детям придется отдать свою душу. Бросает вызов маньяку художница Вик МакКуин, обладающая даром находить потерянное.

Ну, а NOS4A2 – это номер роллс-ройса Мэнкса, а также название классического фильма ужасов 1922 года, а также синоним слова «Вампир».

NOS4A2 / Страна рождества 2019 – смотрите трейлер онлайн:

5 июня

Черное зеркало / Black Mirror, пятый сезон

Производство Netflix

Для кого: для всех

Ваше второе любимое шоу, которое можно смотреть в любом порядке, снова с нами. На этот раз всего три серии, как и в первых сезонах. Актерские состав – достойный, трейлеры всех трех серий давно доступны онлайн, однако угадывать, что там будет, дело неблагодарное. Просто ждем.

Черное зеркало 2019 – смотреть трейлер онлайн:

Рассказ служанки / The Handmaid's Tale 3 сезон

Производство: Hulu

Для кого: для тех, кто верен идеалам феминизма

Рассказ служанки 3 сезон – смотреть трейлер онлайн:

Джун два сезона терпела издевательства мира мужских шовинистов / религиозных фанатиков и теперь пришло время платить по счетам. В республике Галаад грядет бунт и мало не покажется никому. Ждем и сопереживаем.

9 июня

Большая маленькая ложь – второй сезон

Производство HBO

Жанр: женский детектив наоборот

Для кого: для любительниц красивых интерьеров и больших актрис в них

"Большая маленькая ложь" превращается в «8 подруг Оушна» - к Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лауры Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли добавляются еще две звезды – поменьше и побольше. Меррин Данги и Мэрил Стрип.

Эти двое прибывают расследовать смерть Перри Райта, первая как детектив, вторая – как мать убитого. Все остальное – неизменно, даже всем полюбившаяся песня Майкла Кивануки.

Большая маленькая ложь 2 сезон – смотреть онлайн:

14 июня

Джетт

Ппремьера сериала, производство Cinemax

Жанр: криминальная драма

Для кого: кто верит в Дэнни Оушна и ностальгирует по Breaking Bad

Истории завязавших, но вынужденных возвращаться в бизнес ради высоких целей, как правило, банальны или вторичны. А иногда – и банальны, и вторичны. Спасти их могут только актеры топ-классы, юмор и нестандарные ходы. Судя по трейлеру и касту, минимум, две из трех позиций в сериале «Джетт» учтены, а это значите – шоу нужно дать шанс. Хотя бы ради Джанкарло Эспозито, который вновь возвращается к роли очень, очень плохого человека.

Джетт 2019 – смотреть трейлер онлайн:

Слишком стар, чтобы умереть / Too Old to Die Young

Жанр: опять криминальная драма от мастера странного кино

Производство Amazon

Для кого: кто хочет узнать, чем кончаются фильмы Рефна

Не каждый сериал может похвастаться премьера на кинофестивале в Каннах. Однако это все же сериал Николаса Виндинга Рефна, а потому не удивляйтесь.

Отзывы о двух сериях, показанных на Лазурном берегу, только положительные, однако это еще не значит, что сериал с Майлзом Теллером в роли рефлексирующего коррумпированного копа, который вынужден платить по чужим счетам, зайдет всем. Однако для синефилов просмотр обязателен – идеальная картинка, куча отсылок и пасхалки – все это на месте.

Too Old to Die Young 2019 – смотреть трейлер онлайн:

16 июня

Город на холме / City on a Hill Премера сериала

Производство Showtime

Жанр: криминальная драма

Для кого: кто скучает по «Прослушке», но не видел «Город воров»

Бен Аффлек и Мэтт Деймон снова вместе, оседлав свою любимую тему – трущобы Бостона. Когда-то они сделали эту парочку знаменитой благодаря «Умнице Уиллу Хантингу», потом каждый возвращался к теме «Отступники» и «Город воров». Теперь же пришло время для сериала. Главный герой – Бостон 90-х, криминальные войны, коррупция и сплошной произвол.

Сломать систему решают окружной прокурор и агент ФБР со своими скелетами в шкафу (Кевин Бэйкон).

Город на холме 2019 – смотреть онлайн трейлер:

Эйфория / EUPHORIA

Премьера сериала, производство HBO

Для кого: для любителей запретных тем

Эйфория 2019 – смотрите трейлер онлайн:

Один из самых ожидаемых проектов месяца (и года) в США, у нас же наверняка пройдет незаметно, хотя и зря. Это американская адаптация израильского сериала, продюсирует Дрейк, тема – молодежь, секс и наркотики. В общем, встречайте новые вариации на тему «13 причин почему», но с реверансом в сторону классических Kids 1995 года.

21 июня

Тьма / Dark

2 сезон, производство - Netflix

Жанр: Мистика и вот это вот все

Для кого: для любителей чего-то нового

Первый сезон немецкой «Тьмы» наделал много шуму и заинтриговал всех до невозможности. Чернобыль, перемещения во времени, убедительные костюмы, дьявольщина и подростковый секс, мрак и задор. Немцы высоко подняли планку и теперь вынуждены соответствовать. Сделать это не просто, но трейлер вселяет надежду. Мы вместе с героями проследуем в будущее, которое ни разу не радужное. Никуда не денутся и прежние герои – в общем, ждем. И боимся.

Тьма 2019 – смотрите трейлер 2 сезона онлайн:

Достойны упоминания

12 июня

Криптон / Krypton, 2 сезон

14 июня

Джессика Джонс / Marvel’s Jessica Jones, 3 финальный сезон

24 июня

Легион / Legion, 3 финальный сезон

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