Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?

"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне?

На днях вышел третий сезон Очень странных дел. Америка 80-х снова ворвалась в нашу жизнь… и так же быстро ушла (это же Netflix). Разбираемся, что нас ждет в следующем сезоне.

Начавшись за упокой, третий сезон сериала "Очень странные дела" смог удивить зрителя. Но сможет ли сериал и дальше держать высокую планку? Будет ли рад зритель возвращению героев? Ответ краток: скорее да, чем нет. Объясняем почему.

Внимание, в тексте достаточное количество СПОЙЛЕРов, чтобы тот, кто еще не смотрел 3-й сезон, тут же закрыл вкладку. Те же, кто уже посмотрели все серии 3 сезона - могут смело разбирать фанатские теории относительно 4 сезона.

Выход 4 сезона сериала "Очень странные дела" запланирован на 2020 год. В роли шоураннеров - все те же братья Дафферы. Всего у шоу запланированы 5 сезонов.

Творение Netflix`a – это продукт, созданный с любовью к 80-м. То и дело на фанатов и гиков накатывает ностальгия. Однако ссылки на бестселлеры той эпохи это не только, форма, но и намек на будущий сюжет.

Хотите доказательств? Ну, держите!

Факт 1: В первых сезонах в комнате Майка неоднократно мелькал плакат культового фильма "Нечто" (1982) Джона Карпентера.

И мы его дождались! Аж в третьем сезоне. Темная сущность вернулась к нам и в ужасающем виде. Только посмотрите на это.

И для сравнения, как она выглядела в "Нечто".

Факт 2: Во втором сезоне мы неоднократно видели ссылки на "Терминатора" (1984).

И не случайно! Уже вскоре мы увидели его воочию.

А теперь совершим прыжок, прыжок назад в будущее.

Прыжки во времени

Да, и еще раз да! В третьем сезоне необнократно мелькали ссылки на "Назад в будущее" Земекиса. Что если это намек на завязку 4-го сезона? Судите сами, Оди научилась открывать порталы в другие миры наблюдать прошлое. Что, если за наблюдением последуют и прыжки во времени? (она вернет способности, мы уверены в этом – прим. ред).

И для этого есть причины: гибель Боба, шерифа Хоппера и Билли. Но все это можно отменить (Marvel, привет).

Такой ход был бы чертовски логичен. Даже монстряке из другого мира стоит дать отдохнуть!

А если так, вполне реально, что Оди может занести немного не туда. Так, в 60-х, мы сможем увидеть молодого шерифа Хоппера (во Вьетнаме, например. Вспомните ящик Vietnam из второго сезона) и пр. прелести того времени (хиппи, сексуальная революция, Черные пантеры и пр.).

Чего нам точно следует ожидать?

1. Возвращение доктора Мартина Бреннера. Не забывайте, он еще жив! И мы только рады такому повороту сюжета. Несмотря на почти полное отсутствие реплик, персонаж Мэттью Модайна получился очень живым, зловещим и харизматичным.

2. Другие дети "индиго". Не исключено, что Оди снова встретится с иллюзионисткой Кали. К тому же, кроме 11-ой и 8-ой, должны были быть еще испытуемые дети. И не факт, что они будут хорошими.

3. Вилли - гомосексуалист? В третьем сезоне Netflix сделал большую ставку на межличностные отношения. Та же линия будет прослеживаться и в других сезонах. Учитывая SJW-направленность сервиса, вполне резонно, что один из главных героев станет геем.

Вспомните диалог Майка и Вилли о девушках. «Девушки тебя не интересуют», - сказал Майк. Дальнейшее несложно предугадать.

Новые отсылки. Во второй половине 80-х выло множество культовых фильмов.

Так что любители Робокопа и Хищника готовьтесь к незабываемому аттракциону и не забывайте, что хронология сериала скоро приблизится к расцвету Вайноны Райдер и Тима Бертона.