Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
На днях вышел третий сезон Очень странных дел. Америка 80-х снова ворвалась в нашу жизнь… и так же быстро ушла (это же Netflix). Разбираемся, что нас ждет в следующем сезоне.
Начавшись за упокой, третий сезон сериала "Очень странные дела" смог удивить зрителя. Но сможет ли сериал и дальше держать высокую планку? Будет ли рад зритель возвращению героев? Ответ краток: скорее да, чем нет. Объясняем почему.
Внимание, в тексте достаточное количество СПОЙЛЕРов, чтобы тот, кто еще не смотрел 3-й сезон, тут же закрыл вкладку. Те же, кто уже посмотрели все серии 3 сезона - могут смело разбирать фанатские теории относительно 4 сезона.
Выход 4 сезона сериала "Очень странные дела" запланирован на 2020 год. В роли шоураннеров - все те же братья Дафферы. Всего у шоу запланированы 5 сезонов.
Творение Netflix`a – это продукт, созданный с любовью к 80-м. То и дело на фанатов и гиков накатывает ностальгия. Однако ссылки на бестселлеры той эпохи это не только, форма, но и намек на будущий сюжет.
Хотите доказательств? Ну, держите!
Факт 1: В первых сезонах в комнате Майка неоднократно мелькал плакат культового фильма "Нечто" (1982) Джона Карпентера.
И мы его дождались! Аж в третьем сезоне. Темная сущность вернулась к нам и в ужасающем виде. Только посмотрите на это.
И для сравнения, как она выглядела в "Нечто".
Факт 2: Во втором сезоне мы неоднократно видели ссылки на "Терминатора" (1984).
И не случайно! Уже вскоре мы увидели его воочию.
А теперь совершим прыжок, прыжок назад в будущее.
Прыжки во времени
Да, и еще раз да! В третьем сезоне необнократно мелькали ссылки на "Назад в будущее" Земекиса. Что если это намек на завязку 4-го сезона? Судите сами, Оди научилась открывать порталы в другие миры наблюдать прошлое. Что, если за наблюдением последуют и прыжки во времени? (она вернет способности, мы уверены в этом – прим. ред).
И для этого есть причины: гибель Боба, шерифа Хоппера и Билли. Но все это можно отменить (Marvel, привет).
Такой ход был бы чертовски логичен. Даже монстряке из другого мира стоит дать отдохнуть!
А если так, вполне реально, что Оди может занести немного не туда. Так, в 60-х, мы сможем увидеть молодого шерифа Хоппера (во Вьетнаме, например. Вспомните ящик Vietnam из второго сезона) и пр. прелести того времени (хиппи, сексуальная революция, Черные пантеры и пр.).
Чего нам точно следует ожидать?
1. Возвращение доктора Мартина Бреннера. Не забывайте, он еще жив! И мы только рады такому повороту сюжета. Несмотря на почти полное отсутствие реплик, персонаж Мэттью Модайна получился очень живым, зловещим и харизматичным.
2. Другие дети "индиго". Не исключено, что Оди снова встретится с иллюзионисткой Кали. К тому же, кроме 11-ой и 8-ой, должны были быть еще испытуемые дети. И не факт, что они будут хорошими.
3. Вилли - гомосексуалист? В третьем сезоне Netflix сделал большую ставку на межличностные отношения. Та же линия будет прослеживаться и в других сезонах. Учитывая SJW-направленность сервиса, вполне резонно, что один из главных героев станет геем.
Вспомните диалог Майка и Вилли о девушках. «Девушки тебя не интересуют», - сказал Майк. Дальнейшее несложно предугадать.
Новые отсылки. Во второй половине 80-х выло множество культовых фильмов.
Так что любители Робокопа и Хищника готовьтесь к незабываемому аттракциону и не забывайте, что хронология сериала скоро приблизится к расцвету Вайноны Райдер и Тима Бертона.