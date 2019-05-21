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Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии

10:38
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии - фото 1
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии

20 мая завершилась эпоха Петра Порошенко. Тьфу, мы хотели сказать Игры престолов. 8 лет усилий наконец-то увенчались финальной серией. Кому-то она понравилась, а кому-то нет - не будем судить строго. Наше же дело все описать и собрать для вас лучшие из мемов.

Игра престолов: новейшие МЕМЫ по итогам 5 серии 8 сезона

Многих смутила участь Дейнерис.

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Хотя это было мило.
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии - фото 181332
Но Джону не очень повезло.
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Или все же повезло?
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии - фото 181331
Выборы нового короля вообще прошли так себе.
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии - фото 181336
Во всех смыслах.
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Встречайте, новый король Вестероса.
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Ой. не то!
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии - фото 181335
Но есть и позитив.
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии - фото 181328
Много позитива.
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии - фото 181334
Но фанаты все равно недовольны.
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Напомним, заключительная шестая серия финального 8 сезона Игры престолов расставит все точки над "i". Чем закончился сериал и кто занял Железный трон - читайте на Без Табу.
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