Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии
Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии
20 мая завершилась эпоха Петра Порошенко. Тьфу, мы хотели сказать Игры престолов. 8 лет усилий наконец-то увенчались финальной серией. Кому-то она понравилась, а кому-то нет - не будем судить строго. Наше же дело все описать и собрать для вас лучшие из мемов.
Многих смутила участь Дейнерис.
Хотя это было мило.
Но Джону не очень повезло.
Или все же повезло?
Выборы нового короля вообще прошли так себе.
Во всех смыслах.
Встречайте, новый король Вестероса.
Ой. не то!
Но есть и позитив.
Много позитива.
Но фанаты все равно недовольны.
Напомним, заключительная шестая серия финального 8 сезона Игры престолов расставит все точки над "i". Чем закончился сериал и кто занял Железный трон - читайте на Без Табу.
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