Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии

Игра престолов: лучшие МЕМЫ финальной серии

20 мая завершилась эпоха Петра Порошенко. Тьфу, мы хотели сказать Игры престолов. 8 лет усилий наконец-то увенчались финальной серией. Кому-то она понравилась, а кому-то нет - не будем судить строго. Наше же дело все описать и собрать для вас лучшие из мемов.

Многих смутила участь Дейнерис.

Хотя это было мило.

Но Джону не очень повезло.