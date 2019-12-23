Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от МЕМОВ

Сериал Ведьмак: Сеть разорвало от МЕМОВ

Намедни на стриминговой платформы Netflix вышел долгожданный сериал "Ведьмак". Сеть тут же разорвало от мемов. Собрали для вас лучшие из них.

Кому-то сериал понравился, а кому-то нет.

Как бы там ни было, но главных героев сложно не запомнить. А кое-кому они даже кого-то напомнили.