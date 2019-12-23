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Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от МЕМОВ

15:41
Сериал Ведьмак: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 1
Сериал Ведьмак: Сеть разорвало от МЕМОВ

Намедни на стриминговой платформы Netflix вышел долгожданный сериал "Ведьмак". Сеть тут же разорвало от мемов. Собрали для вас лучшие из них.

Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от трейлера – лучшие МЕМЫ

Кому-то сериал понравился, а кому-то нет.

Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193255
Как бы там ни было, но главных героев сложно не запомнить. А кое-кому они даже кого-то напомнили.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193256
Третьи тащатся от песни о "Ведьмаке".
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193257

Ну реально, как удержаться от пляса?

Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193258
И напевания.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193262
Отношения этих двоих не могут не позабавить.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193260
Очень позабавить.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193261
Но не обошлось и без расизма.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193263
И интересных наблюдений.
Сериал 'Ведьмак': Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 193264
Напомним, Ведьмак: Актерский состав сериала Netflix.
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