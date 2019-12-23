Сериал "Ведьмак": Сеть разорвало от МЕМОВ
Сериал Ведьмак: Сеть разорвало от МЕМОВ
Намедни на стриминговой платформы Netflix вышел долгожданный сериал "Ведьмак". Сеть тут же разорвало от мемов. Собрали для вас лучшие из них.
Кому-то сериал понравился, а кому-то нет.
Как бы там ни было, но главных героев сложно не запомнить. А кое-кому они даже кого-то напомнили.
Третьи тащатся от песни о "Ведьмаке".
Ну реально, как удержаться от пляса?
И напевания.
Отношения этих двоих не могут не позабавить.
Очень позабавить.
Но не обошлось и без расизма.
И интересных наблюдений.
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