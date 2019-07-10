Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО

Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ

Намедни зритель увидел 3 сезон сериала «Очень странные дела». Netflix побил свои все мыслимые и немыслимые рекорды. Эмоции просто зашкаливают! Зашкаливают настолько, что сеть взорвалась от огромной волны мемов. Собрали для вас лучшие из них.

Джойс Баерс в 1-2 сезоне: "Что случилось с моим мальчиком?"

Джойс Баерс в 3 сезоне: "Что случилось с моими магнитиками?"

"Итак, ты видел, как все начиналось? Эта улыбка...Эта чертова улыбка"

"Хоуп умер и Оди читает его письмо" - Я: "плачет"

"Твоя сладкая юношеская невинность - ЖИЗНЬ"

Робин, Дастин и Стив пытаются отослать Эрику в вентиляцию - Эрика ..."