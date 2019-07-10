война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО

15:40
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ - фото 1
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ

Намедни зритель увидел 3 сезон сериала «Очень странные дела». Netflix побил свои все мыслимые и немыслимые рекорды. Эмоции просто зашкаливают! Зашкаливают настолько, что сеть взорвалась от огромной волны мемов. Собрали для вас лучшие из них.

Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?

Джойс Баерс в 1-2 сезоне: "Что случилось с моим мальчиком?"

Джойс Баерс в 3 сезоне: "Что случилось с моими магнитиками?"

Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО - фото 184044

"Итак, ты видел, как все начиналось? Эта улыбка...Эта чертова улыбка"

Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО - фото 184045
"Хоуп умер и Оди читает его письмо" - Я: "плачет"
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО - фото 184046
"Твоя сладкая юношеская невинность - ЖИЗНЬ"
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО - фото 184047
Робин, Дастин и Стив пытаются отослать Эрику в вентиляцию - Эрика ..."
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО - фото 184048
"Этот человек самый опасный в мире. Он убил множество детей - Алексей...."
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО - фото 184049
"Ты красавчик - Ты отстой "
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО - фото 184050
Алексей воплотил в жизнь свою Американскую мечту
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО - фото 184051
И яркая видяха под конец.
Напомним, Марти раскрыл сюжет приквела ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Очень странные дела Сериалы Netflix Шоубиз Новости сериалов
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Глава Донеччины попал под обстрел – СМИ - фото 1
Глава Донеччины попал под обстрел – СМИ
19:02
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ - фото 1
Зеленский вышвырнул экс-беркутовца – РЕАКЦИЯ СЕТИ
18:29
Медведчук поклонился Медведеву. Опять - фото 1
Медведчук поклонился Медведеву. Опять
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
08 июля, 20:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...