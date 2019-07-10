Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО
Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ
Намедни зритель увидел 3 сезон сериала «Очень странные дела». Netflix побил свои все мыслимые и немыслимые рекорды. Эмоции просто зашкаливают! Зашкаливают настолько, что сеть взорвалась от огромной волны мемов. Собрали для вас лучшие из них.
Джойс Баерс в 1-2 сезоне: "Что случилось с моим мальчиком?"
Джойс Баерс в 3 сезоне: "Что случилось с моими магнитиками?"
"Итак, ты видел, как все начиналось? Эта улыбка...Эта чертова улыбка"
"Хоуп умер и Оди читает его письмо" - Я: "плачет"
"Твоя сладкая юношеская невинность - ЖИЗНЬ"
Робин, Дастин и Стив пытаются отослать Эрику в вентиляцию - Эрика ..."
"Этот человек самый опасный в мире. Он убил множество детей - Алексей...."
"Ты красавчик - Ты отстой "
Алексей воплотил в жизнь свою Американскую мечту
И яркая видяха под конец.
Напомним, Марти раскрыл сюжет приквела ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ.
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