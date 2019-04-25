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У Зеленского решили участь Луценко

25 апреля, 16:00
У Зеленского ищут замену Луценко - фото 1
У Зеленского ищут замену Луценко

Команда Зе полагает, что Юрию Луценко стоить уйти. Ему уже ищут замену.

Скандальный заместитель Луценко подал в отставку

Об этом заявил экс-министр финансов Александр Данилюк .

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский – прим.ред) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко - человек прошлого. И он, если хочет вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - заявил сторонник Зе.

А вот кто именно заменит Луценко, спикер не уточнил.

"У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов", - заявил Данилюк.

Напомним, ранее в кулуарах Рады ходили слухи о том, что генпрокурор хочет переметнуться к Команде Зе. Сам же скандальный генпрокурор заявлял, что не собирается уходить, поскольку у зеленых нет никакого опыта борьбы с коррупцией.

Есть ли у него самого такой опыт, Луценко не уточнил.

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Юрий Луценко ГПУ Владимир Зеленский Новости Украина
Интерфакс Украина
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