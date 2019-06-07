Луценко возбудился против Кучма: Что это было

Луценко выявил опасную банду / Пресс-служба президента, которая теперь тоже под подозрение ГПУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, подтвердил свое реноме мастера низкопробного пиара, решив завести дело на представителя команды президента Зеленского.

Своей мишенью Юрий Луценко избрал второго президента Украины - Леонида Кучму, который в начале июня 2019 был назначен президентом Зеленским переговорщиком от Украины в Минске.

"Не могу спать", - так объяснил свое желание Юрий Луценко.

При этом Луценко справедливо потроллил Зеленского за его глупое заявление об утрате контроля русских оккупантов над сепаратистами. Однако далее сорвался и начал обличать Кучму за слова о том, что нужно запретить стрелять по русским оккупантам в ответ, а также прекратить блокаду ОРДиЛО.

Все это Юрий Луценко истолковал как содействие финансированию террористов, сделанное группой лиц. А также препятствование вооруженным силам Украины, ну и на остаток - государственная измена.

Пост Юрия Луценко на фейсбуке:

Мишенью всех этих дел стал Кучма, а также неназванные люди - "группа лиц", но с явным намеком, что это команда президента Зеленского. Возможно, пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая в четверг, заявила, что слова Кучмы были вырваны из контекста и как-то не так истолкованы (это зафиксировано на сайте президента). Наверняка, по логике Луценко, таким образом Мендель пыталась покрыть преступника и скрыть преступление. Или спичрайтеры Зеленского, которые заставили написать его бред, или администратор его аккаунта на Фейсбуке, который это разместил... Список "злодеев" можно продолжать.

Речь Луценко вышла весьма пафосной, однако все это лишь очковтирательство. Дело в том, что заводить дела из-за вербального анализа - это одно, а за конкретные преступления - другое. Сам Луценко давным давно много раз говорил, что Леонид Кучма виновен в убийстве журналиста Гонгадзе (собственно, на этом обвинении он и построил свою политическую карьеру), однако уже будучи генпрокурором, о своих словах забыл и даже наладил отношения с "президентом-убийцей". Конечно, ниаких дел против Кучмы тогда никто не открывал.

Генеральный прокурор Луценко и предполагаемый заказчик убийства Гонгадзе на мероприятии зятя последнего

А потому - заявление Юрия Луценко - это банальный пиар и имитация бурной деятельности (как и расследуемые по инициативе Луцнеко дела против Сталина, Берии, хана Батыя и еще многих умерших персонажей), которая ни к чему не приведет. Вернее, приведет - кадры ГПУ будут сняты с реально важных дел и будут заниматься тремя пиар-делами, которые лично внес Луценко исключительно ради своего честолюбия.