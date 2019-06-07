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Зеленский неадекватно отреагировал на потери ВСУ

13:00
Зеленский нашел свое пояснение усилению обстрелов на Донбассе - фото 1
Зеленский нашел свое пояснение усилению обстрелов на Донбассе

В пятницу, 7 июня, в администрации президента опубликовали абсолютно неадекватное обращение Владимира Зеленского к российским террористам. Глава государства совершенно несуразно отреагировал на очередные обстрелы и гибель защитников Украины.

На странице АП в Facebook опубликовали пост с реакцией Владимира Зеленского на усиление российскими террористами обстрелов на Донбассе.

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Исходя из сообщения, президент Украины считает, что артиллерийские обстрелы, из-за которых погибли двое бойцов ВСУ, а еще восемь получили ранения - дело рук неких наемников, а не кадровых оккупантов.

Более того, президент Украины даже для проформы не призвал Путина вывести своих головорезов с нашей территории, чего от них в ультимативной форме постоянно требуют другие наши политики и международные партнеры.

Также, непонятно почему Зеленский сделал поразительный вывод: обстрелы связаны не с тем, что путинские убийцы пятый год безнаказанно утюжат позиции ВСУ, а с тем, что РФ "перестала контролировать наемников". Дескать, Путин не виноват.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями, - заявил Зеленский. - Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Зеленский неадекватно отреагировал на потери ВСУ - фото 182350

Судя по всему, нашему президенту не помешало бы разъяснение происходящего на Донбассе. Возможно, Зеленский просто не понимает, как устроена армия оккупантов, а также кто руководит обстрелами.

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