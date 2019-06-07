Зеленский неадекватно отреагировал на потери ВСУ

Зеленский нашел свое пояснение усилению обстрелов на Донбассе

В пятницу, 7 июня, в администрации президента опубликовали абсолютно неадекватное обращение Владимира Зеленского к российским террористам. Глава государства совершенно несуразно отреагировал на очередные обстрелы и гибель защитников Украины.

На странице АП в Facebook опубликовали пост с реакцией Владимира Зеленского на усиление российскими террористами обстрелов на Донбассе.

Исходя из сообщения, президент Украины считает, что артиллерийские обстрелы, из-за которых погибли двое бойцов ВСУ, а еще восемь получили ранения - дело рук неких наемников, а не кадровых оккупантов.

Более того, президент Украины даже для проформы не призвал Путина вывести своих головорезов с нашей территории, чего от них в ультимативной форме постоянно требуют другие наши политики и международные партнеры.

Также, непонятно почему Зеленский сделал поразительный вывод: обстрелы связаны не с тем, что путинские убийцы пятый год безнаказанно утюжат позиции ВСУ, а с тем, что РФ "перестала контролировать наемников". Дескать, Путин не виноват.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями, - заявил Зеленский. - Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Судя по всему, нашему президенту не помешало бы разъяснение происходящего на Донбассе. Возможно, Зеленский просто не понимает, как устроена армия оккупантов, а также кто руководит обстрелами.