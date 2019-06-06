Все было не так: Зеленский, Кучма и Сайдик пошли на попятную после переговоров в Минске

Кучма и Мендель героически отмазали Зеленского с его предложениями

В четверг, 6 июня, после того как назначенный Владимиром Зеленским представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма повез его "дорожную карту" в Минск, украинцам стали пояснять, что на самом деле президент не виноват, а заявления экс-главы государства "неправильно поняли".

Объясняться за Зеленского пришлось его личному пресс-секретарю Юлии Мендель.

На своей странице в Facebook чиновница написала немалый пост о том, что президент якобы никакой зрады не предлагал. А предложение начать торговлю с оккупантами пояснила тем, что террористы должны зарегистрировать отжатые компании в Украине и начать платить налоги в казну. Кроме того, в обмен на поставки продуктов и сырья на заводы необходимо снова ввести в обиход гривну

"Ограничения были введены по решению СНБО в марте 2017 в ответ на внедрение рублевой зоны и псевдонационализацию украинских государственных и частных предприятий, в том числе - и с иностранным капиталом, а также частной собственности наших сограждан , которые находились на территории ОРДЛО, а также прекращения уплаты налогов с тех территорий в Украине. Соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинском правовом поле", - написала Мендель.

Параллельно с этим представительница Зеленского разъяснила всем, что самостоятельно Кучма тему отмены блокады якобы не поднимал, а затронули ее боевики "ДНР". Хотя еще вчера ватный спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик утверждал совершенно обратное.

Кроме того, не отрицала высказывание подобной позиции и пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, по словам которой бывший президент Украины высказал пожелания нынешнего.

А по поводу запрета на стрельбу пояснял уже сам Леонид Данилович. Только если вчера он якобы представлял "дорожную карту" от Зеленского, то сегодня бывший президент заявил, что "высказал свое личное мнение".

А для пущей отмазки Кучмы в дело включился еще и Сайдик, который и вовсе сказал, что вопрос о снятии блокады действительно поднял не представитель Украины.