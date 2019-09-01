Луценко засудит "слугу народа". Известно за что

Луценко засудит «слугу народа». Известно за что

Экс-глава ГПУ Юрий Луценко "владеет сетью нелегальных казино".

Об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия в интервью ZIk.

"Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то бенефициаром оказался весь политикум... Например... Юрий Луценко является акционером сети подпольных казино", - отметил нардеп и пообещал написать заявление о правонарушении.

Об обвинениях в свой адрес вскоре узнал и сам бывший генпрокурор. Из Facebook. Комментируя ситуацию, он заявил следующее:

"Полная ложь. Подам в суд", - написал Луценко в комментариях.

Отметим, что в будущем Команда Зе планирует легализировать игорный бизнес. По мнению зеленых, это поможет привлечь в бюджет дополнительные финсредства.

Что же касается самого Луценко, то предстоящее заявление Арахамии далеко не первое в его адрес. Так, Соломенский районный суд обязал НАБУ открыть дело на Юрия Луценко. Уже известно за что.