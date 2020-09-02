Против Гео Лероса открыли два уголовных дела

Уголовки против Гео Лероса появляются после каждого его заявления

Исключенный из фракции "Слуга народа" из-за личной обидки Зеленского и рассказов о коррупции Андрея Еркмака парламентарий заявил о том, что вчера вечером стал фигурантом сразу двух производств.

В среду, 2 сентября, Гео Лерос назвал Офис президента "репрессивным станком", где по звонку открывают дела на нужных людей, а против других - закрывают.

- Один из заместителей фракции, который говорил с президентом, рассказал мне, что исплючение из партии - частное требование Владимира Зеленского. Его, судя по всему, очень огорчает правда о том, что происходит в стране, о тех неправильных шагах, которые осуществляет лично президент и его Офис, - отметил нардеп. - Вчера я из интернета узнал, что открыли еще одно уголовное дело, потом мне сказали о еще одном. Адвокаты сейчас этим занимаются. Это единственные рычаги, которые у них есть.

Кроме того, Лерос заявил о том, что поджог его автомобиля и притеснения участников коррупционного скандала, именуемого "пленками Ермака", происходят по молчаливому согласию Банковой.

С чем именно связаны инициированные против попавшего в опалу Лероса дела, неизвестно.

Напомним, 31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" критикующех его депутатов из Зе команды, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.

В Слуге народа очень негативно восприняли заявление депутата и начали сбор подписей за исключение смутьяна из фракции.