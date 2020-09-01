В "СН" собрались исключить Гео Лероса: Тот зовет Зеленского на дебаты

В "СН" собрались исключить Гео Лероса: Тот зовет Зеленского на дебаты

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал сбор подписей за исключение Гео Лероса из состава Команды Зе.

Об этом мятежный политик написал в Facebook.

"Владимир Зеленский после моей речи приказал Арахамии срочно собрать подписи об исключении меня из фракции "СН", даже лично давит на депутатов, которые не согласились меня исключить. Что ж, скоро станет известно, кого все устраивает, а кто не хочет мириться с этим беспределом. Владимир Александрович, но это все уже не имеет никакого значения. Все что я сказал - чистая правда, которая известна каждому народному депутату, журналисту, чиновнику, милиционеру, бизнесмену, общественному активисту и всем, кто хоть как-то за последний год пересекался с властью", - заявил Гео Лерос и вызвал президента на дебаты.

"Если у Зеленского есть ко мне вопросы, пусть по-мужски приглашает на фракцию, а не под давлением собирает за спиной подписи, я готов доказать каждое слово! Можно и стадион. ДумайТе". – подытожил нардеп.

Что именно сказал Гео Лерос?

31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" депутатов Команды Зе, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.