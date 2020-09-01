Гео Лероса изгнали из "Слуги народа"

Гео Лероса изгнали из "Слуги народа"

Народного депутата Гео Лероса исключили из парламентской фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" депутатов Команды Зе, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.

В Слуге народа очень негативно восприняли заявления депутата и начали сбор подписей за исключение смутьяна из фракции.