Гео Лероса изгнали из "Слуги народа"
Народного депутата Гео Лероса исключили из парламентской фракции "Слуга народа".
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.
Что было ранее?
31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" депутатов Команды Зе, "которые забыли для чего попали в Раду".
В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.
В Слуге народа очень негативно восприняли заявления депутата и начали сбор подписей за исключение смутьяна из фракции.