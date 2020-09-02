Зеленский назвал Лероса взяточником и предателем Украины (ВИДЕО)

Зеленский обижен на Лероса

Обиженный на неподконтрольного себе нардепа Гео Лероса, которого исключили из фракции за критику президента и ОПУ, Владимир Зеленский прокомментировал скандал с изгнанием своего неприятеля.

В ходе брифинга во время поездки в Харьковскую область, президент сделал неоднозначные заявления, связанные с исключением Лероса из состава фракции "Слуга народа".

Судя по всему, у президента действительно неслабо полыхнуло из-за речей своего бывшего советника, который разоблачает коррупцию в высших эшелонах власти.

- У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно, с какой они партии. Я достаточно ответил? - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" критикующех его депутатов из Зе команды, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.

В Слуге народа очень негативно восприняли заявление депутата и начали сбор подписей за исключение смутьяна из фракции, который моментально завершился выбрасыванием его из списков "СН".