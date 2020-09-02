Лавров нашел сотни украинских "экстремистов" в Беларуси

Лавров нашел сотни украинских «экстремистов» в в Беларуси

Главарь МИД РФ Сергей Лавров обвинил украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

"В Украине есть лагеря подготовки экстремистов, по нашим данным в Волынской области, в Днепропетровской области, — и мы сегодня это обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься более предметно, они в контакте друг с другом находятся, — по нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в республике Беларусь", - заявил пособник Путина.

Что ответили в МИД Украины?

МИД Украины отрицает очередные байки оккупантов. Вот что ответил по этому поводу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Не хочется даже комментировать этот бред. Но в рамках борьбы с российской дезинформацией четко буквально пять тезисов по теме:

1. 200 украинских экстремистов, которых Украина якобы направила в Беларуси для дестабилизации ситуации, и лагеря по подготовке экстремистов в Украине являются плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову.

2. Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси.

3. Россия наоборот заявляет, что уже направила некоторых своих «специалистов» в Беларуси и готова направить их еще больше.

4. Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов - это дешевый и проигрышный трюк.

И главное:

5. Воистину, как говорит пословица: "злодей кричит – держите злодея".

Что происходит?

Россия продолжает подыгрывать Александру Лукашенко в нагнетании интервенческой истерии. Весьма примечательно, что первоначально в списке дестабилизаторов Беларуси в нарративе Бацьки значилось несколько стран: Украина, Чехия, Польша и Россия. Со временем РФ вполне закономерно выпала из этого списка, уступив почетные места натовским соседям РБ.

Желая еще пуще потрафить своим сказкам, Бацька решил привести отдельные воинские части в высшие степени боевой готовности.