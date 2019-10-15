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Латвийский суд разрешил конфисковать 30 миллионов у окружения Януковича

13:00
Суд опустил Януковича и его свиту на 30 миллионов - фото 1
Суд опустил Януковича и его свиту на 30 миллионов

Десятки миллионов долларов, которые представители власти Яныка вывели из страны в банки Латвии, заберут у представителей преступного режима, а затем могут передать Украине.

К такому решению пришли служители Фемиды латвийского суда, которые рассматривали ходатайства работников Генеральной прокуратуры Украины и их коллег.

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Как утверждают в ведомстве, именуемые Портновым "представители бандформирований" сумели добиться лишения Януковича и его последователей как минимум 30 миллионов у.е.

- Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики, суд Латвии принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, связанных с бывшими украинскими чиновниками. Принято решение об их конфискации, - отметили в ГПУ.

Эти деньги были заморожены с 2015-го года на счетах латвийских банков после того, как следователи обратились к союзной стране за помощью в возвращении выведенных из Украины нелегально средств.

Когда Латвия проведет непосредственную конфискацию денег и перечислит их в нашу казну, еще неизвестно.

Напомним, недавно адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил о возможном возвращении своего клиента в Украину.

Но сперва нужно пересмотреть его дело в суде. Для прояснения некоторых моментов, защита экс-гаранта уже собралась ходатайствовать о допросе Петра Порошенко. По ее словам, ранее последний будто бы уклонялся от ответов на некоторые вопросы.

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