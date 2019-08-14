"Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО
"Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО
Выступая в Одессе, "Квартал 95" жестко обстебал отношения Владимира Зеленского и Андрея Богдана. А тот только "за".
Пародийный ролик опубликовала пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарья Чиж.
На видео музыку юмористы продемонстрировали целый ряд совместных фото политиков. И все это под жгучую, как арабские ночи, музычку! Только зацените.
Ну что, заценили? Заценил и Богдан!
"Вот она слава!", - написал он в Facebook.
А вот другой участник ролика пока что молчит. Но мы полагаем, что он не против. Во всяком случае, он сам заявлял, что поддерживает пародии на себя. А "Квартал" рад стараться!
Напомним, "Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей.
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