"Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО

"Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО

Выступая в Одессе, "Квартал 95" жестко обстебал отношения Владимира Зеленского и Андрея Богдана. А тот только "за".

Пародийный ролик опубликовала пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарья Чиж.

На видео музыку юмористы продемонстрировали целый ряд совместных фото политиков. И все это под жгучую, как арабские ночи, музычку! Только зацените.

Ну что, заценили? Заценил и Богдан!

"Вот она слава!", - написал он в Facebook.

«Нинішній президент не по дівчатах взагалі...» – студія «Квартал 95» жартує про президента Зеленського pic.twitter.com/OCKeWNrI1x — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 13 серпня 2019 р.

А вот другой участник ролика пока что молчит. Но мы полагаем, что он не против. Во всяком случае, он сам заявлял, что поддерживает пародии на себя. А "Квартал" рад стараться!

Напомним, "Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей.