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"Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО

08:49
"Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО - фото 1
"Квартал" жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО

Выступая в Одессе, "Квартал 95" жестко обстебал отношения Владимира Зеленского и Андрея Богдана. А тот только "за".

"Два п….са сошлись": Богдан унизил Ляшко. А тот дал ответку

Пародийный ролик опубликовала пресс-секретарь Михаила Саакашвили Дарья Чиж.

На видео музыку юмористы продемонстрировали целый ряд совместных фото политиков. И все это под жгучую, как арабские ночи, музычку! Только зацените.

Ну что, заценили? Заценил и Богдан!

'Квартал' жестко обстебал Зеленского и Богдана. А тот и не против – ВИДЕО - фото 185872

"Вот она слава!", - написал он в Facebook.

А вот другой участник ролика пока что молчит. Но мы полагаем, что он не против. Во всяком случае, он сам заявлял, что поддерживает пародии на себя. А "Квартал" рад стараться!

Напомним, "Остыньте!": Елена Зеленская мягко "образумила" троллей.

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Владимир Зеленский Андрей Богдан 95 квартал Вечерний квартал Новости Украина
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