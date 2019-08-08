война на Донбассе Партия Слуга народа Андрей Богдан Владимир Зеленский

"Квартал 95" нашел ЗАМЕНУ Зеленскому. И это не Кошевой – ФОТО

17:40
"Квартал 95" нашел ЗАМЕНУ Зеленскому – ФОТО - фото 1
"Квартал 95" нашел ЗАМЕНУ Зеленскому – ФОТО

Студия "Квартал 95" наконец- то нашла актера для пародирования президента Украины Владимира Зеленского. Им стал экс- участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Квартал 95 жестко отстебет Зеленского

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на инсайд.

"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа", - заявили в "Квартале".

'Квартал 95' нашел ЗАМЕНУ Зеленскому. И это не Кошевой – ФОТО - фото 185639

Юрий Великий в великом образе

Отметим, что победив на выборах президента, Владимир Зеленский окончательно отошел от роли шоумена ( ну, почти – прим. ред).

Однако периодически он посещает мероприятия с участием своих экс-коллег. И что характерно, на словах он очень не против высмеивания своей персоны.

Вот кому он этого простить не может, так это Петру Порошенко. Та же "УП", ссылаясь на окружения ВАЗа, писала, что президент очень обозлен на черный пиар против своей семьи, на легендарное видео с грузовиком и пр. моменты.

Напомним, "Квартал 95" продолжит кормить Зеленского.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский 95 квартал Вечерний квартал Шоубиз Звезды
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Экс-президент Кыргызстана "сложил оружие" - фото 1
Экс-президент Кыргызстана "сложил оружие"
19:00
Парубий созывает группу новой Рады - фото 1
Парубий созывает часть новой Рады. Раскрыты детали
18:20
На мэрии Киева проведут обыски - фото 1
В мэрии Киева проведут обыски. Названа причина
17:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
20 июля, 09:00
Загрузка...