"Квартал 95" нашел ЗАМЕНУ Зеленскому. И это не Кошевой – ФОТО

"Квартал 95" нашел ЗАМЕНУ Зеленскому – ФОТО

Студия "Квартал 95" наконец- то нашла актера для пародирования президента Украины Владимира Зеленского. Им стал экс- участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на инсайд.

"Сейчас это наиболее вероятная кандидатура, но точно будет известно именно на концерте "Вечернего Квартала" 13 августа", - заявили в "Квартале".

Юрий Великий в великом образе

Отметим, что победив на выборах президента, Владимир Зеленский окончательно отошел от роли шоумена ( ну, почти – прим. ред).

Однако периодически он посещает мероприятия с участием своих экс-коллег. И что характерно, на словах он очень не против высмеивания своей персоны.

Вот кому он этого простить не может, так это Петру Порошенко. Та же "УП", ссылаясь на окружения ВАЗа, писала, что президент очень обозлен на черный пиар против своей семьи, на легендарное видео с грузовиком и пр. моменты.

Напомним, "Квартал 95" продолжит кормить Зеленского.