"Квартал 95" удовлетворил Луценко в тюрьме

"Квартал 95" удовлетворил Луценко в тюрьме

Глава ГПУ Юрий Луценко вспомнил молодость и рассказал о том, как коротал долгие тюремные вечера за просмотром шоу "Квартал 95"

Об этом сообщает "Цензор.нет" со ссылкой на интервью политика.

"Я помню, была сценка, где Пшонка (экс-глава ГПУ Виктор Пшонка – прим.ред.) меня арестовывал, а я переодевался в его шинель и его арестовывал. Женя Кошевой демонстрировал в камеру часы, которые я ему подарил, чтобы я улыбнулся в своей камере. Это было приятно. Что-то такое приятное было".

Отметим, что помимо ТВ, Юрий Луценко очень часто проводил время за чтением приятных книг. Уже после освобождения, политика можно было узреть с охапкой книг почти на каждом "Книжном арсенале".

Сложно сказать, если ли у него время на чтение сейчас, поскольку большую его часть он хвалится борьбой с преступностью. Однако Команду Зе это не сильно впечатляет. Глава ГПУ является одной из наименее популярных личностей в стране. К тому же послужной список Луценко оставляет желать лучшего.

В общем, скорее всего мы вскоре увидим нового генпрокурора со своими взглядами на законность и реформы.

Напомним, Луценко получил надбавку. За отличную работу.