Луценко подаст в отставку. Он сам назвал условие

Луценко подаст в отставку. Он сам назвал условие

Глава ГПУ Юрий Луценко пообещал подать в отставку. Но при одном условии.

Об этом генпрокурор рассказал в интервью "Радио НВ".

"Как только новый парламент соберется ... я подам заявление об отставке", - сказал Луценко.

И добавил следующее.

"Я готов к этому. Жду имя спикера. Как только парламент соберётся, сформирует руководящие органы парламента, я внесу заявление об отставке по собственному желанию"

А вот чем он будет заниматься в дальнейшем – другой вопрос.

Отметим, что при монобольшинстве в Раде, которая соберется скорее всего в сентябре, уволить Юрия Витальевича будет несложно.

Не забываем, что новая власть очень даже не против убрать Юрия Луценко с занимаемой должности. На первых порах тот попытался доказать свою полезность, пообещав гаранту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

А позже одиозный генпрокурор и вовсе оспорил перспективу своего увольнения, заявив, что у президента нет на это права.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…

Напомним, Луценко получил надбавку. За отличную работу.



