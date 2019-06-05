Кучма и Зеленский предложили в Минске снять блокаду Донбасса

Зеленский хочет снять блокаду с "ДНР" и "ЛНР"

В среду, 5 июня, вновь назначенный президентом Украины представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма привез в Минск "дорожную карту" от Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что предложение которое готовят российским террористам и посредникам представители новой власти, содержит в себе очень противоречивые пункты.

Как утверждает спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сегодня Леонид Кучма представил сторонам переговоров документацию, которую разработали у Зеленского. А уже на следующем заседании Трехсторонняя контактная группа будет обсуждать самую важную их часть - снятие экономической блокады с "ДНР" и "ЛНР".

Так, с легкой руки Зеленского, "торговля на крови" может превратиться в "большой прорыв по урегулированию кризиса".

Сам же ватный Сайдик заявил, что пожелания президента Украины поддержали как террористы из "дыры", так и российский оккупант Борис Грызлов. Правда, "придерживающийся нейтралитета" ОБСЕшник не забыл упомянуть о том, что запрет перевозки грузов террористам для реализации их в отжатых магазинах "способствовал разрыву сторон".

Выступая после длительной беседы с русскими и коллаборантами, Леонид Кучма заявил, что озвучил предложения президента Украины Владимира Зеленского по установлению мира на Донбассе, при этом не назвал вещи своими именами:

- Мы приехали с "дорожной картой" от президента Украины. Были посылы такие, что президент действительно хочет, чтобы был мир в том регионе. С соответствующими приказами я сюда приехал и выразил все пожелания, которые услышал от президента.Их просто надо решать.

Как известно, полная экономическая блокада оккупированных территорий наступила осенью 2014-го. Тогда на заседании СНБО было принято решение о закрытии всех государственных учреждений и банков. Сама же торговля оставалась не под запретом вплоть до 2017-го. Но ее остановили активисты, после чего под давлением общественности разорвал все торговые и транспортные связи с "ДНР" и "ЛНР" Петр Порошенко.