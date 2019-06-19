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В Раду от "Слуги народа" рвется гражданин России

17:40
Зеленский приютил в своей партии украинофоба с российским паспортом - фото 1
Зеленский приютил в своей партии украинофоба с российским паспортом

В списке от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" числятся не только откровенные сепары с украинскими документами, но и даже граждане страны-агрессора. Так, под номером 99, который, в принципе, вполне может оказаться проходным, значится гордый обладатель красного паспорта Михаил Соколов.

Причем перед приходом в команду к Зе Соколов намеревался прибиться к другим политсилам - к "Батьвикщине" и "За життя", но то ли денег не хватило, то ли связываться с ним не захотели.

Будущая депутатка "Слуги народа" в прошлой жизни была агитатором Медведчука

А вот у "Слуги народа" место оккупанту нашлось. Когда же общественные деятели обратили внимание на то, что стремящийся в Раду новоиспеченный политик - гражданин России, сам Соколов обозвал всех активистов "олигархическими батраками".

Тем не менее, кандидат от лидирующей в рейтингах партии своих связей с Россией отрицать не стал. Да и смысла в этом никакого нет: судя по открытому реестру российской налоговой службы, он платит налоги в казну страны-террориста, а значит является действующим ее гражданином.

Впрочем, вопрос даже не в том, как именно получил россиянин Соколов место в списке, а в том, что никто из функционеров "Слуги народа" не воспротивился попаданию откровенного антиукраинского деятеля в партию. Причем вел подрывную деятельность он еще в 2008-м году, когда русские напали на Грузию. Тогда Соколов в своем блоге для "Украинской правды" писал о том, что Россия "правильно сделала", а официальный Киев "должен отпустить Крым" и отказаться от стремления идти в НАТО.

В Раду от 'Слуги народа' рвется гражданин России - фото 182958

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.

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