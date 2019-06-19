В Раду от "Слуги народа" рвется гражданин России

Зеленский приютил в своей партии украинофоба с российским паспортом

В списке от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" числятся не только откровенные сепары с украинскими документами, но и даже граждане страны-агрессора. Так, под номером 99, который, в принципе, вполне может оказаться проходным, значится гордый обладатель красного паспорта Михаил Соколов.

Причем перед приходом в команду к Зе Соколов намеревался прибиться к другим политсилам - к "Батьвикщине" и "За життя", но то ли денег не хватило, то ли связываться с ним не захотели.

А вот у "Слуги народа" место оккупанту нашлось. Когда же общественные деятели обратили внимание на то, что стремящийся в Раду новоиспеченный политик - гражданин России, сам Соколов обозвал всех активистов "олигархическими батраками".

Тем не менее, кандидат от лидирующей в рейтингах партии своих связей с Россией отрицать не стал. Да и смысла в этом никакого нет: судя по открытому реестру российской налоговой службы, он платит налоги в казну страны-террориста, а значит является действующим ее гражданином.

Впрочем, вопрос даже не в том, как именно получил россиянин Соколов место в списке, а в том, что никто из функционеров "Слуги народа" не воспротивился попаданию откровенного антиукраинского деятеля в партию. Причем вел подрывную деятельность он еще в 2008-м году, когда русские напали на Грузию. Тогда Соколов в своем блоге для "Украинской правды" писал о том, что Россия "правильно сделала", а официальный Киев "должен отпустить Крым" и отказаться от стремления идти в НАТО.