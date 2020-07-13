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На корабле в Одессе вспыхнул COVID-19: Что происходит?

09:39
На корабле в Одессе вспыхнул COVID-19: Что происходит? - фото 1
На корабле в Одессе вспыхнул COVID-19: Что происходит?

В порт Одессы пришвартовалось судно Либерии с экипажем, заразившимся коронавирусом. Все моряки помещены на карантин.

Степанов спрогнозировал вспышку COVID-19 в одном из городов Украины

Об этом сообщил глава МОЗУ Максим Степанов.

По словам министра, COVID-19 подтвержден у большинства членов экипажа корабля "София", все они находятся под наблюдением врачей. Кроме того, Минздрав определил маршруты для срочной госпитализации моряков в случае необходимости.

Как уточнил глава департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, на данный момент судно находится на рейде в порту "Южный". В дальнейшем его передислоцируют в порт "Николаев".

"Поскольку судно (Либерии – прим. ред.) находится в Украине, то вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины", -заявил Сергей Погорельцев.

Напомним, ВОЗ недооценивает угрозу COVID-19, ученые бьют тревогу.

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судно Одесса Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Zn. ua
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