Владимир Зеленский Кріпосна 2 война на Донбассе

Кріпосна 2 сезон 23 и 24 серии: что будет в финальных эпизодах - смотрите онлайн трейлер

12:20
Крепостная - чем закончится сериал - фото 1
Крепостная - чем закончится сериал / СТБ

В четверг, 19 сентября, завершится показ второго сезона сериала Кріпосна и мы узнаем, как сложится судьба Кати Вербицкой. Все подробности финальных эпизодов сериала - на Без Табу.

Ровно в 21:00 на СТБ состоится прямой пока 23 серии второго сезона сериала Крепостная, а последнюю - 24 серию - покажут в 22:00. В обще хронологии это 47 и 48 серии соответственно.

Кріпосна 2 сезон 21 и 22 серии: что было в новых эпизодах

Что будет в 23 (47) серии - описание эпизода

Крепостные Червинских помогают Андрею Жадану скрутить Скопцов. Жадан допрашивает одного из них и начинает поиски Кати с дальнего хутора. Находит Олексу, тот сообщает, где Катя.

Врачи извлекают пулю из ноги Григория, доказывающую, что это не покушение, а самострел.

Суслов доносит Александру городские слухи о Григории, и Николай Дорошенко требует от Гриши объяснений в дворянском собрании.

Жадану не удается увезти Катю из имения Червинских – Суслов с Яковым останавливают его, упирая, что делают это на законных основаниях.

Что будет в 24 (48) серии - описание эпизода

Николай Дорошенко предоставляет доказательства самострела и кражи орденов. Дело Григория передают в военный суд.

Натали принимает постриг и становится сестрой Григорией.

Николай собирается отбыть в Европу. Дом Червинских готовят к продаже. Орыся и Назар венчаются, чтобы их не разъединили при продаже. Жадан находит способ остановить незаконные торги.

Петр, тем временем, возвращается в Червинку с Ларисой, которая вот-вот родит ребенка...

Крепостная 2 - чем закончится сериал - смотрите анонс 47-48 серий:

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