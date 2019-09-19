Кріпосна 2 сезон 23 и 24 серии: что будет в финальных эпизодах - смотрите онлайн трейлер
В четверг, 19 сентября, завершится показ второго сезона сериала Кріпосна и мы узнаем, как сложится судьба Кати Вербицкой. Все подробности финальных эпизодов сериала - на Без Табу.
Ровно в 21:00 на СТБ состоится прямой пока 23 серии второго сезона сериала Крепостная, а последнюю - 24 серию - покажут в 22:00. В обще хронологии это 47 и 48 серии соответственно.
Что будет в 23 (47) серии - описание эпизода
Крепостные Червинских помогают Андрею Жадану скрутить Скопцов. Жадан допрашивает одного из них и начинает поиски Кати с дальнего хутора. Находит Олексу, тот сообщает, где Катя.
Врачи извлекают пулю из ноги Григория, доказывающую, что это не покушение, а самострел.
Суслов доносит Александру городские слухи о Григории, и Николай Дорошенко требует от Гриши объяснений в дворянском собрании.
Жадану не удается увезти Катю из имения Червинских – Суслов с Яковым останавливают его, упирая, что делают это на законных основаниях.
Что будет в 24 (48) серии - описание эпизода
Николай Дорошенко предоставляет доказательства самострела и кражи орденов. Дело Григория передают в военный суд.
Натали принимает постриг и становится сестрой Григорией.
Николай собирается отбыть в Европу. Дом Червинских готовят к продаже. Орыся и Назар венчаются, чтобы их не разъединили при продаже. Жадан находит способ остановить незаконные торги.
Петр, тем временем, возвращается в Червинку с Ларисой, которая вот-вот родит ребенка...
Крепостная 2 - чем закончится сериал - смотрите анонс 47-48 серий: