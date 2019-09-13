Где снимали Крепостную: занимательная география сериала

Где снимали Крепостную? / Ната Боровик / Телекритика

Сериал канала СТБ Кріпосна стал главным событием телевизионного сезона в Украине. Создателям сериала удалось не только возродить интерес к украинской истории, но и дать ощутимый импульс туристической индустрии нашей страны.

Одним из главных достоинств сериала Кріпосна стало "попадние" в эпоху, чего было не добиться без оригинальных костюмов и натурных съемок в местах, сохранивших ауру позапрошлого века. Благо, в Украине они представлены в большом количестве.

Где же снимали Крепостную - Топ-12 локаций

1. Киево-Печерская Лавра (Киев)

Масштабный сериал снимали летом, а одной из локаций стала православная святыня — Киево-Печерская лавра. Это один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Сцены венчания героев роскошного сериала снимали в пышном Успенском соборе. Туристы очень любят это место, ведь оно наполнено необычной энергетикой.

Фото - Ната Боровик / Телекритика​ Фото - Ната Боровик / Телекритика

2. Музей Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (Киев)

Поиск подлинной атмосферы помещиков прошлого века привел создателей сериала «Крепостная» в киевские музеи - настоящей находкой стал музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого, расположенный в центре столицы на улице Саксаганского. В музее сохранены интерьеры 19 века и, самое главное, дух эпохи.

3. Национальный музей народной архитектуры и быта Украины - Пирогово (Киев)

Пирогово привлекло съемочную группу своими этнографическими заповедниками и живописными достопримечательностями. Здесь собрано много украинских хат, церквей, предметов интерьера разного времени. Каждая деталь так и переносит в другое временное пространство.

Любимый киевлянами музей Пирогова сыграл важную роль в сериале Крепостная

Национальный музей народной архитектуры и быта Украины становится все популярнее. Также пополняет коллекцию строений и предметов быта своего исторического периода.

4. Особняк графини Уваровой (Киев)

Графиня Наталия Уварова купила участок земли с особняками на улице Липской. Сам особняк оформлен в стиле ампир. Здесь все декорировано фасадами, колоннами и небольшим балконом над входом. Роскошный дом Уваровых соответствует высокому положению семей в обществе прошлого века. Кстати, во время "совка" в этом здании заседали сначала НКВД, а потом - КГБ. Так что, хранит он не только секреты времен царской России.

Дом Уваровой в сериале и реальной жизни

5. Особняк Якова Полякова (Киев)

Одной из прекрасных локаций, изображающих дух высшего общества в «Крепостной», стал особняк Якова Полякова. Это место - памятник архитектуры в Печерском районе Киева, что расположен на улице Михаила Грушевского - прямо напротив Верховной Рады. Прежний владелец дома Демьян Оболонский вместе с женой вели расточительный образ жизни: заказывали модную одежду в Париже, имели собственный оркестр, устраивали многочисленные пиры и шикарные балы. Поэтому особняк, несомненно, - лучшая локация, отражающая быт богачей прошлого века.

Этот дом знают все киевляне и гости города, но внутри бывали единицы. Благодаря сериалу ситуация исправилась

7. Дворец Вишневецких (село Вишневец, Тернопольская область)

Дворец князей Вишневецких представит в драме «Крепостная» Черниговскую губернию ХІХ века. Это место — главная резиденция угасшего в XVIII веке княжеского рода Вишневецких в Тернопольской области. Над изысканным сооружением в стиле барокко работали украинские, польские и французские архитекторы на протяжении более 30 лет. А писатель Оноре де Бальзак называл дворец «малым Версалем».

8. Житомирская областная филармония имени Святослава Рихтера (Житомир)

Здание филармонии было построено в 1858 году по проекту известного архитектора Ивана Штромма. Стиль - необарокко. Это самый старый театр на территории Украине, где выступали известные артисты и украинские труппы: М. Кропивницкого и М. Старицкого, Карпенко-Карый, Садовский, Заньковецкая, Щепкин и другие.

Житомирская филармония в сериале и реальной жизни

В Крепостной Житомирская филармония играет роль Нежинского театра, где Петр Червинский (Станислав Боклан) встречает свою даму сердца - Ларису (Наталка Денисенко).

9. Национальный историко-культурный заповедник «Качановка» (село Качановка, Черниговская область)

Нежин - город в Черниговской губернии, в котором бурно развиваются события сериала. Да. это тот самый дом Червинских.

Именно в ХІХ веке это место было одним из главных культурных центров страны. Здесь регулярно происходили важные события и появлялись значимые особы. Чтобы передать дух этого невероятного города, для съемок исторической драмы «Крепостная» было выбрано настоящее украшение Украины - Национальный историко-культурный заповедник «Качановка».

Сцены в интерьере снимали в павильонах на Film.ua, а внешние съемки - возле усадьбы.

Качановка в сериале и реальной жизни

10. Особняк Могилевцева или Шоколадный домик (Киев)

Особняк Могилевцева, широко известный как Шоколадный домик, - памятник истории и архитектуры в Киеве. Необычное название дом получил из-за коричневого цвета и большого руста, напоминающего плитку шоколада. Особняк выполнен в стиле ренессанса. Общее построение фасадов отличается на фоне других зданий монументальностью и великолепием.

Шоколадный домик в сериале и реальной жизни

Шоколадный домик стал одной из важных локаций, которые можно увидеть в сериале «Крепостная». Съемочная команда дала возможность заглянуть в другой мир и узнать, как жили богачи в 19 веке.

11. Музей-усадьба Н.И. Пирогова (Винница)

Усадьба выдающегося хирурга Николая Пирогова в сериале исполнила роль семейного гнезда Косачей. Именно здесь проживает вдова София Косач (Ольга Сумская) со своими детьми.

12. Усадьба Чечеля (село Самчики, Хмельницкая облсть)

Еще один "украинский Версаль", в этот раз - на берегу Случа. Историческая усадьба Чечеля в "Крепостной" стала домом для богатой помещицы-садистки Лидии Шефер. И если с домом в сери але поступили брутально, то в реальной жизни - все в порядке.

Лидия Шефер в добром здравии н фоне шикрного дома Чечелей

Сериал Крепостная идет на СТБ с понедельника по четверг, онлайн - на Без Табу.