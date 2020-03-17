У Кличко нашли "замену" закрытому метро - ФОТО

У Кличко нашли "замену" закрытому метро

Столичная мэрия решила увеличить количество общественного наземного транспорта после закрытия метро в Киеве.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на протокол Киевсовета об ограничительных мероприятиях в связи с COVID-19.

Согласно документу, столичные власти предлагают оптимизировать работу (маршруты) наземного городского общественного транспорта по обеспечению дублирования маршрутов киевского метро.

Напомним, что с 18 марта в городе приостанавливает работу местный метрополитен; кроме того столица прекращает транспортное сообщение с населенными пунктами Киевской области.

Столичный наземный общественный транспорт продолжит свою работу, но с некоторыми ограничениями. В частности, одна маршрутка сможет перевозить не больше 10 пассажиров (в масках – прим. ред.). В случае возникновения конфликтов, водитель автобуса имеет право вызвать полицию. При нарушении правил карантина, и пассажирам, и перевозчику грозит денежный штраф.