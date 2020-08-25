Владимир Зеленский Карантин в Украине Беларусь война на Донбассе Досье

Кремль отказался расследовать отравление Навального

14:31
Кремль отказался расследовать отравление Навального - фото 1
Кремль отказался расследовать отравление Навального

Кремль отказался расследовать отравление российского блогера Алексея Навального.

В ФРГ назвали причину комы Навального

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам спикера, имеющихся оснований для проведения следственных действий пока что недостаточно.

"Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь Путина, на данный момент соответствующим "расследованием" занимаются российские врачи.

"Врачи этим и занимаются. Российские врачи сначала и немецкие врачи впоследствии и занимаются первой стадией этого расследования, они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно", - добавил Дмитрий Песков.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Алексей Навальный Дмитрий Песков Отравление Новости Россия
Без табу
Другое на тему
Встреча "нормандской четверки" снова сорвана - фото 1
Кремль сорвал встречу советников лидеров "нормандской четверки"
17:00
Шмыгаль хочет продления карантина - фото 1
Кабмин предлагает продлить карантин до ноября
16:20
Кравчук предложил вернуть воду в Крым: Но есть условие - фото 1
Кравчук предложил вернуть воду в оккупированный Крым: Но есть условие
14:43
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00
Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців - фото 1
Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах
13 августа, 21:00
Бумажный дом - спешите видеть - фото 1
Бумажный дом: Как испанский сериал покорил весь мир
31 июля, 21:30