Кремль отказался расследовать отравление Навального

Кремль отказался расследовать отравление Навального

Кремль отказался расследовать отравление российского блогера Алексея Навального.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам спикера, имеющихся оснований для проведения следственных действий пока что недостаточно.

"Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме", - сказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь Путина, на данный момент соответствующим "расследованием" занимаются российские врачи.

"Врачи этим и занимаются. Российские врачи сначала и немецкие врачи впоследствии и занимаются первой стадией этого расследования, они пытаются выяснить, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится пациент. Пока, к сожалению, безрезультатно", - добавил Дмитрий Песков.

Что было ранее?

20 августа пресс-служба Алексея Навального сообщила о госпитализации политика. Предположительно, его отравили, возможно из-за профессиональной деятельности.

К сожалению, российского блогера откачать не удалось и он впал в кому. На данный момент врачи сообщают о стабилизации состояния Навального.

Позже на инцидент с политиком отреагировал и Кремль, пообещав свою поддержку при вывозе политика в ФРГ.

22 августа Алексей Навальный был отправлен на лечение в Германию.