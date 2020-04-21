В частном общежитии под Киевом десятки людей заболели коронавирусом, двое умерших

В общежитии, где обнаружили вспышку коронавируса, ввели особый режим перемещения

В одном из общежитий города Вишневое, который входит в киевскую агломерацию, официально подтвердили массовое заражение жильцов китайским коронавирусом. При этом точные масштабы бедствия еще неизвестны.

Во вторник, 21 апреля, исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил о подтверждении диагноза у 37 жителей общаги в Вишневом.

По его словам, еще двое арендующих там комнату, уже скончались.

- Общежитие частное. В нем проживают больше 300 человек. Точное количество жителей выясняют правоохранители и местная власть. На данный момент там обнаружено 37 больных, в том числе дети. Есть двое умерших, к сожалению. Но точное количество инфицированных будем знать в ближайшие дни - сегодня всем жильцам сделали ПЦР-тесты.

В данный момент общагу изолировали. Людям доставляют лекарства, продукты, средства личной гигиены и другие необходимые предметы первой необходимости, а на улицу никого не пускают.

Удаленным лечением зараженных занимаются медики Киево-Святошинской районной больницы. В случае необходимости госпитализации пациентов для жителей общежития уже якобы освободили 65 мест. Правда, сможет ли клиника принять такое количество пациентов на самом деле, неизвестно.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально заразились коронавирусом 6125 человек. 161 случай инфекции был летальным, а 367 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.\

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.