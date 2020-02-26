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Коронавирус влупил по 93 итальянцам за сутки: Что происходит?

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Коронавирус влупил по 93 итальянцам за сутки: Что происходит? - фото 1
Коронавирус влупил по 93 итальянцам за сутки: Что происходит?

За прошедшие сутки в Италии количество зараженных на китайский коронавирус увеличилось до 322 человек.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Для сравнения, сутками ранее в этой стране было зафиксировано 229 случаев заражения на COVID-19. На данный момент Италия занимает третью строчку в мире по количеству пострадавших от болезни. Первое и второе место по-прежнему держат Китай и Южная Корея.

Коронавирус влупил по 93 итальянцам за сутки: Что происходит? - фото 196385

Всего по состоянию на 26 февраля в мире зафиксированы 81 002 инфицированных и 2762 смерти от коронавируса.

Что касается Украины, то в нашей стране ситуация остается неизменной: пострадавших нет. Особы, ранее эвакуированные из Китая, продолжают пребывать под наблюдением в Новосанжарском санатории. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, недалеко от Украины у мужчины заподозрили коронавирус. Что известно?

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