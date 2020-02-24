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В КНР нашли вакцину против коронавируса: Раскрыты детали

11:30
Китай нашел вакцину против коронавируса: Раскрыты детали - фото 1
Китай нашел вакцину против коронавируса: Раскрыты детали

Китайские ученые разработали вакцину против коронавируса, однако она подлежит доработке и дополнительному тестированию.

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Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - заявил чиновник, похвалив китайскую фармакологию.

В КНР нашли вакцину против коронавируса: Раскрыты детали - фото 196283

Чжан Ханьхуэй

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - отметил Чжан Ханьхуэй.

Напомним, по состоянию на 24 февраля от китайского коронавируса в мире умерли 2 619 человек, еще около 79 360 заражены. Как и раньше, больше всех болезнь бьет по Китаю: за прошедшие сутки в Ухане зарегистрировано 195 повторных случаев заражения.

Что касается Украины, то на данный момент в нашей стране случаи заражения на коронавирус не зафиксированы. Особы, ранее эвакуированные из Китая, продолжают пребывать под наблюдением в Новосанжарском санатории. Подробнее об этом читайте здесь.

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Коронавирус из Китая Китай Новости Мир
Интерфакс-Украина
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