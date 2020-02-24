В КНР нашли вакцину против коронавируса: Раскрыты детали

Китай нашел вакцину против коронавируса: Раскрыты детали

Китайские ученые разработали вакцину против коронавируса, однако она подлежит доработке и дополнительному тестированию.

Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - заявил чиновник, похвалив китайскую фармакологию.

Чжан Ханьхуэй

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%", - отметил Чжан Ханьхуэй.

Напомним, по состоянию на 24 февраля от китайского коронавируса в мире умерли 2 619 человек, еще около 79 360 заражены. Как и раньше, больше всех болезнь бьет по Китаю: за прошедшие сутки в Ухане зарегистрировано 195 повторных случаев заражения.

Что касается Украины, то на данный момент в нашей стране случаи заражения на коронавирус не зафиксированы. Особы, ранее эвакуированные из Китая, продолжают пребывать под наблюдением в Новосанжарском санатории. Подробнее об этом читайте здесь.