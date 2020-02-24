Китай разрешил выезд из Уханя, но есть условие

Китай разрешил выезд из Уханя, но есть условие

Китай разрешил выезд из Уханя, который является эпицентром распространения коронавируса. Но есть условие

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источника, из города могут выехать лишь незараженные особы, ранее не контактировавшие с инфицированными. Причиной для выезда может быть потребность в лечении, но не от болезней вызванных коронавирусом, а также др. поводы.

Отметим, что по состоянию на 24 февраля от китайского коронавируса в мире умерли 2 619 человек, еще около 79 360 заражены. Как и раньше, больше всех болезнь бьет по Китаю: за прошедшие сутки в Ухане зарегистрировано 195 повторных случаев заражения.

Довольно напряженной ситуация остается в Италии: за эти выходные количество зараженных в республике подскочило с 3 до 159 человек. Местные власти предпринимают все возможные мероприятия для препятствия распространения болезни.

Что касается Украины, то на данный момент в нашей стране случаи заражения на коронавирус не зафиксированы. Особы, ранее эвакуированные из Китая, продолжают пребывать под наблюдением в Новосанжарском санатории. Подробнее об этом читайте здесь.