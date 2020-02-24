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Китай разрешил выезд из Уханя, но есть условие

10:39
Китай разрешил выезд из Уханя, но есть условие - фото 1
Китай разрешил выезд из Уханя, но есть условие

Китай разрешил выезд из Уханя, который является эпицентром распространения коронавируса. Но есть условие

Новые Санжары: МОЗ запретил помогать эвакуированным

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

По данным источника, из города могут выехать лишь незараженные особы, ранее не контактировавшие с инфицированными. Причиной для выезда может быть потребность в лечении, но не от болезней вызванных коронавирусом, а также др. поводы.

Отметим, что по состоянию на 24 февраля от китайского коронавируса в мире умерли 2 619 человек, еще около 79 360 заражены. Как и раньше, больше всех болезнь бьет по Китаю: за прошедшие сутки в Ухане зарегистрировано 195 повторных случаев заражения.

Довольно напряженной ситуация остается в Италии: за эти выходные количество зараженных в республике подскочило с 3 до 159 человек. Местные власти предпринимают все возможные мероприятия для препятствия распространения болезни.

Что касается Украины, то на данный момент в нашей стране случаи заражения на коронавирус не зафиксированы. Особы, ранее эвакуированные из Китая, продолжают пребывать под наблюдением в Новосанжарском санатории. Подробнее об этом читайте здесь.

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