Недалеко от Украины у мужчины заподозрили коронавирус: Что известно?

Недалеко от Украины у мужчины заподозрили коронавирус: Что известно?

В Кракове (Польша) госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Согласно источникам, больной недавно вернулся из Азии (но не из Китая). На данный момент это третий случай подозрения на коронавирус в Кракове. К счастью, предыдущие два пока не подтвердились. А вот кому действительно стоит опасаться "китайской чумы", так это Италии. На данный момент в этой стране умерли пять человек, а количество зараженных достигло 203 человек.

Отметим, что по официальным данным, в республике проживают около 15, 6 тыс. наших сограждан; на данный момент никто из них не инфицирован. Об их эвакуации пока что речи не идет. МИД Украины призывает наших соотечественников соблюдать все меры предосторожности и избегать итальянские провинции, пораженные болезнью.

Напомним, по состоянию на 24 февраля от китайского коронавируса в мире умерли 2 619 человек, еще около 79 360 заражены. Как и раньше, больше всех болезнь бьет по Китаю: за прошедшие сутки в Ухане зарегистрировано 195 повторных случаев заражения.