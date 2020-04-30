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Коронавирус в Украине: количество заболевших перевалило за 10 тысяч

10:40
Коронавирус распространяется - фото 1
Коронавирус распространяется

Утром в четверг, 30 апреля, в Центре общественного здоровья предоставили обновленную официальную информацию о продвижении китайской заразы по стране. Само собой, за сутки никаких серьезных изменений в статистических данных не произошло.

Как утверждают медики, за минувшие сутки в лабораториях подтвердили 540 новых случаев заражения COVID-19, а общее количество заболевших с момента выявления нулевого пациента перевалило за 10 тысяч.

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Количество зафикисрованных за вчера пациентов, если верить данным ЦОЗ, не выбивается из запланированных правительством в рамках победы над болячкой.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко называет ровные цифры распространения инфецкии "выходом Украины на плато", а не отсутствием достаточного количества тестирования и выявления масштабов распространения болезни.

"По состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели", - отметили в ЦОЗ.

Коронавирус в Украине: количество заболевших перевалило за 10 тысяч - фото 199393

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.

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