От 100 до 1000 гривен: правительство прокидало медиков с доплатой за борьбу с COVID-19

Врачей и медсестер жестоко обманули

Как и обещал Владимир Зеленский, врачи и медсестры, работающие с инфицированными китайским коронавирусом, получили доплаты. Правда, далеко не 300% к зарплате и спустя месяц с лишним после громких выскокопарных фраз об учреждении фонда поддержки медиков.

Суммы доплат за опасную работу в условиях нехватки средств защиты, как утвреждают сами врачи, оказались просто смехотворными.

А формулы, по которым их насчитывали, - унизительными и демонстрирующими наплевательское отношение со стороны властей. Впрочем, с учетом того, что в Кабмине только лишь приняли решение о выплате премий, а выполнение спустили на опустошенные из-за гибридного сохранения децентрализации местные бюджеты, ситуация понятна. Это аналогично тому, что чей-то сосед решит, что за него должны платить в магазине.

Как рассказала журналистам медсестра из Тернопольской области Ольга, за работу с инфицированными она получила 663 гривны. И это, как ей поясняют, и есть 300% оклада за контакт с пациентами с коронавирусом. Просто заплатили ей за каждую минуту пребывания в палатах пациента и ни копейкой больше.

- Мы принимали больных в первую очередь. Я рискую здоровьем своей семьи за 600 гривен. Мы все думали, что это будет 300 процентов от зарплаты, - отметила женщина, которую по факту просто прокидали.

Ситуация с подобными схемами выплат фактически одинаковая по всей стране. Некоторые медики получили чуть больше 100 гривен, хотя в случае своего заражения могли и инфицировать родственников, и даже умереть.

После получения столь диких доплат многие работники медучреждений собираются увольняться, поскольку нищенские зарплаты и совершенно пофигистическое отношение власти не способствуют проявлению у них героизма.

В данный момент в Украине подтверждено 9866 случаев заболевания. 250 заражений закончились летально, а 1103 человека выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.