Владимир Зеленский Коронавирус из Китая Кобе Брайант война на Донбассе

В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс

13:58
В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс - фото 1
В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс

В Киеве зафиксировали один случай коронавирус. Но есть один нюанс.

Коронавирус набрал обороты, число погибших стремительно растет

Об этом заявил "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины".

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, короновирус- 1 (НЕ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНОВИРУСОМ) - 1 и риновирус- 1. С начала эпидсезона привито против гриппа 50972 человека, в т.ч. из группы медицинского риска - 4265, эпидемического риска - 11045 и других лиц - 35662. Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается", - говорится в сообщении.

В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс - фото 194923

Отметим, что первоначально пресс-служба лаборатории в своем посте не уточнила, какого рода вирус был установлен врачами и в сети начала подниматься паника. Однако позже один из комментаторов попросил указать, о каком именно штамме идет речь. Ответ: это не китайский вирус.

В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс - фото 194922
Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с главой МОЗ Зоряной Скалецкой о мерах борьбы против коронавируса. Министр здравоохранения поспешила успокоить главу государства, заявив, что ни один из случае заболевания пока не подтвердился.
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Коронавирус из Китая Министерство здравоохранения
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
В Киеве шпион "ДНР" ранил полицейского – ФОТО - фото 1
В Киеве шпион "ДНР" ранил полицейского – ФОТО
16:00
В Афганистане опровергли крушение самолета - фото 1
В Афганистане опровергли крушение самолета с десятками пассажиров: ОБНОВЛЕННО
12:53
В Киеве горит Минкульт, идет эвакуация – ВИДЕО - фото 1
В Киеве горит Минкульт, идет эвакуация – ФОТО, ВИДЕО
11:29
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...