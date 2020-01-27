В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс

В Киеве зафиксировали коронавирус. Но есть нюанс

В Киеве зафиксировали один случай коронавирус. Но есть один нюанс.

Об этом заявил "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины".

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) - 3, грипп А нетипичный - 1, грипп В - 3, аденовирус- 2, бокавирус - 1, короновирус- 1 (НЕ НОВЫМ КИТАЙСКИМ КОРОНОВИРУСОМ) - 1 и риновирус- 1. С начала эпидсезона привито против гриппа 50972 человека, в т.ч. из группы медицинского риска - 4265, эпидемического риска - 11045 и других лиц - 35662. Эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, что первоначально пресс-служба лаборатории в своем посте не уточнила, какого рода вирус был установлен врачами и в сети начала подниматься паника. Однако позже один из комментаторов попросил указать, о каком именно штамме идет речь. Ответ: это не китайский вирус.