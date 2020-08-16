Контрабанда зброї та фальшиві гроші: діяльність кадирівців у "ЛНР"

Серед алкашів, яких російсько-терористична держава набрала до армії як призовників, та контрактовиків із іпотеками на війнах в Україні, Сирії, Лівії та багатьох інших державах, куди сунувся Путін, чимало виділяються кавказські бандформування.

Прізвища багатьох з найбільш затятих головорізів, на яких робить ставку Путін, добре відомі співробітникам спецслужб, а також багатьом експертам, які досліджують роль цих найманців у військових конфліктах.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов провів ретельне розслідування присутності в Україні воїнів з Кавказу. Без Табу публікує його дослідження у кількох частинах.

Частина третя. Кадирівці у "ЛНР"

На території так званої "Луганської народної республіки", зокрема, в окупованому Луганську, загін кадировців був розквартирований в приміщеннях колишнього Головного управління Міндоходів в Луганській області за адресою: м. Луганськ, вул. Коцюбинского, 2-а (3-й поверх).

В Луганську вихідці з Кавказу входили окремими підрозділами до складу батальйонів бойовиків "Дон" і "Зоря". Місцем їхнього розташування були селища Миколаївка та Піонерське Станично-Луганського району Луганської області.

В Краснодоні загони кадировців відповідали за супровід колон та контрабанду ПММ і зброї. Керував ними польовий командир на псевдо "Мага".

За інформацією контррозвідки СБУ, з червні 2014 року питаннями пов"язаними з координацією нелегального ввезення на територію України важкого озброєння – танків, реактивних систем залпового вогню "Град", гаубиць, самохідних артилерійських установок займався Елімханов Біслан Рамзанович.

Елімханов Б.Р. народився 1 квітня 1973 року, громадянин Російської Федерації, уродженець с. Дачу-Борзой (Чеченська Республіка). Герой Росії, полковник ГУ ГШ ЗС РФ (до 2015 року – ГРУ ГШ). Під час перебування в Україні 2014 року використовував позивний "Лавина". Станом на жовтень 2014 року був радником "міністра оборони ДНР" Ігоря Безлера.

Перевезення озброєння здійснювалося у нічний час, через слабоконтрольовані українськими прикордонниками ділянки місцевості у Краснодонському та Суходольському районах Луганської області. Крім того, на території окупованого міста Краснодон була розквартирована група польового командира на псевдо "Дикий".

У Краснодоні кадировцями була налагоджена тісна взаємодія з загоном польового командира на псевдо "Моджахед". Загін "Моджахеда" брав активну участь у роззброєнні розквартированого в м. Краснодон загону МГБ ЛНР ОБроН "Одесса" (командир загону – "Фома").

11 січня 2015 року кадирівці з групи "Дикого", які воювали на боці терористів "ЛНР", зажадали від ватажків "ДНР" видати їм "ополченця", що убив чеченця. "Дикий"заявив, що його група прибули до Донецька з Краснодона після того, як їм стало відомо про те, що один з бойовиків "ДНР" вбив чеченця. Крім того він заявив, що "ополченцеві" винесено смертний вирок і вони мають намір його виконати. Якщо ватажки "ДНР" відмовляться видавати вбивцю, то, за його словами, їх в Донецьку підтримають 200 "братів".

Звертаю увагу, що ГІ "Права Справа", інформувала українські спецслужби про місця базування кадировців та території бази відпочинку поблизу с. Пархоменко та в районі с. Хрящівка( дачний кооператив "Мир"). На території кооперативу, крім живої сили, розміщувалася важка техніка і артилерія бойовиків.

У лютому 2015 року місцеві джерела "Права Справа" отримують інформацію, що на окупованих територіях Луганської області польовим командиром на псевдо "Рим" (Гайдей А.П.) налагоджено друк фальшивих грошових знаків Центрального банку Російської Федерації. Підземний бункер, в якому крім друку фальшивих грошових знаків РФ проводилася розфасовка наркотичних речовин, знаходився в районі селища Верхня Деревечка Луганської області. Територія навколо бункеру і сам бункер знаходився під охороною бойовиків з Північного Кавказу. 1 березня 2015 року в українських ЗМІ з"являється інформація "Права Справа", що на територіях самопроголошених "республік" бойовики організували друк фальшивих банкнот Центробанку РФ та євро. Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі Загальна кількість бойовиків, які були розквартировані на території окупованих Краснодонського і Свердловського районів Луганської області, за різними оцінками, нараховувала від 100 до 250 бойовиків. В м. Лутугине був розквартирований підрозділ осетин загальною кількістю до 40 бойовиків. На початок збройного протистояння з регулярною українською армією загін нараховував до 70 бойовиків. Командир — Алгуров Альберт Філіпович. Ветеран збройних конфліктів на Кавказі. Один з польових командирів — Агаєв Аксарбек. В окупованому Стаханові оперував загін вихідців з Кавказу кількістю до 100 бойовиків. 31 липня 2015 року в інтерв'ю "РИА-новости" глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив участь чеченців в збройному конфлікті на сході України.

При цьому глава Чечні і раніше підтверджував, що на стороні "ДНР" і "ЛНР" воюють чеченці-колишні співробітники спеціальних підрозділів. За його підрахунками - 14 осіб. "Але ми їх не відрядили, вони не значаться в наших рядах, - заявляв він в програмі "Вести в суботу" на каналі "Росія 1" 31 травня 2014 року.

11 січня 2017 року видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела в СБУ, повідомляла, що серед бойовиків на окупованих територіях Донбасу помітно зросла кількість вихідців із Чечні, так званих "кадировців". Вони приїхали, ймовірно, для того, щоб придушити тих сепаратистів, які виходять із-під контролю.

Так, наприкінці листопада у Донецьку почала помітно зростати кількість бойовиків з шевроном з написом "СЕВЕР" та зображенням 2 прапорів (РФ та Чеченської Республіки). Підрозділ базується у Донецьку на території колишнього Управління МВС на Донецькій залізниці.

Утім, ця інформація не знайшла свого підтвердження.

28 липня 2020 року на сайті "Кавказ. Реалии" була опублікована інформація про те, що командир полку спецпризначення їм А. Кадирова Замід Чала, вітаючи свого товариша по службі з днем народження, розповів, що той був в Україні, Південній Осетії, Лівії та Сирії.

Відповідний пост опублікований в інстаграме Чалаева. На фото - лейтенант на ім'я Арсен (його прізвище уточнити редакції не вдалося).