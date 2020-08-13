Відморожені вбивці: на кого ставить Путін у війнах на Донбасі, Сирії та інших країнах

Кадирівці - одни з найбільш безчоловічних найманців

Серед алкашів, яких російсько-терористична держава набрала до армії як призовників, та контрактовиків із іпотеками на війнах в Україні, Сирії, Лівії та багатьох інших державах, куди сунувся Путін, чимало виділяються кавказьскі бандформування.

Прізвища багатьох з найбільш затятих головорізів, на яких робить ставку Путін, добре відомі співробітникам спецслужб, а також багатьом експертам, які досліджують роль цих найманців у військових конфліктах.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов провів ретельне розслідування присутності в Україні воїнів з Кавказу. Без Табу публікує його дослідження у кількох частинах.

Частина перша. Вони захоплювали Донбас

Усіх кавказьких найманців можна розділити на три умовні групи: найманці-професіонали, для яких війна - спосіб життя і заробітку; фанатики - це ті, хто впевнений, що приїхав воювати в Україну з США. Третя категорія - це ті, хто підкорився прямим наказом Кадирова.

Про помітну роль "кадировців" у збройному конфлікті на Україні писали в доповіді "Путін. Війна" соратники Бориса Нємцова. "Ці люди ідентифікують себе як прихильники президента Чечні Рамзана Кадирова і часто є вихідцями з підконтрольних йому силових структур", - зазначалося в доповіді.

За інформацією російського опозиційного політика Яшина підготовкою "кадировського спецназу" займався офіцер російських спецслужб Данило Мартинов, ветеран спецпідрозділу "Альфа". У 2013 році Мартинов був призначений помічником глави Чечні.

Перший загін "кадировського спецназу" прибув в Україну 24 травня.

В цей день, державний кордон в районі пункту пропуску "Дубровка" Донецької області разом з бойовиками незаконно перетнув російський журналіст Сергій Шаргунов. "Чеченці - точно. Сьогодні вночі в КАМАЗі з ними мчав" - написав він у Facebook.

На підтвердження своїх слів Шаргунов виклав фотографію як доказ, що вони прибули в місто Донецьк. Також журналіст написав, що бойовики служать в батальйоні "Восток" і носять пов'язки з відповідними написами.

Варто зазначити, що батальйон "Восток" - батальйон 291-го мотострілецького полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії міністерства оборони Російської Федерації, більшість бійців - чеченці, до травня 2008 року очолювався Сулимом Ямадаєвим. На даний момент розформований.

25 травня 2014 року було оприлюднено відео, зняте на мітингу в окупованому Донецьку. На відео зафіксована вантажівка з озброєними вихідцями з Кавказу.

У розмові з кореспондентом CNN один із них каже: "Ми - "кадировці", і визнає, що працює в структурах МВС Чечні.

26 травня ЗМІ повідомляють про два знищені КамАЗи в районі донецького аеропорту, що перевозили "ДНРівців" і "кадировців". Згодом про те, що серед знищених терористів були 33 громадяни РФ заявив і тодішній "прем'єр ДНР" Олександр Бородай.

В результаті авіаудару українських гелікоптерів по будівлі нового терміналу аеропорту зі складу чеченської групи, яка приймала участь у спробі захоплення терміналу, були знищені 28-річний Бетанедов Джамбулат Ламаліевіч і 29-річний Дадаєв Мурат Ламаліевіч.

На фото фото, яке датоване 26 травня 2014 року, на даху терміналу Донецького аеропорту громадянин РФ Цахаєв Тимур Алхієвич, 1984 року народження.

Під час бою Цахаєв отримав важкі поранення .

28 травня 2014 року один з польових командирів терористів "ДНР" Сергій Здрилюк, більш відомий на псевдо "Абвер", підтвердив в інтерв'ю по телефону кореспонденту Укрінформу прибуття кадировців на Донбас для допомоги терористам "Донецької народної республіки".

- Різні люди є, чеченці, вірмени, представники інших національностей, - зазначив Сергій Здрилюк.

Крім того, він заявив , що до сих пір в будівлі аеропорту заблокована група "служби безпеки ДНР", яка не може вийти. Здрилюк також підтвердив факт переговорів з керівництвом АТО.

В свою чергу глава Чечні Рамзан Кадиров 28 травня 2014 року спростував інформацію про присутність збройних жителів республіки на сході України. "Я офіційно заявляю, що це не відповідає дійсності. Ніякі" чеченські військовослужбовці " і, тим більше,"військові колони Чечні "в конфлікті не беруть участі", - написав Кадиров у своєму Instagram.

За словами чеченського політика у вигнанні Ахмеда Закаєва, кадировський підрозділ захопив одне з приміщень аеропорту. У підвалі вони виявилися в оточенні. "Українські силовики зробили пропозицію обміняти їх на військовополонених. Чеченці, які були поза аеропортом, звернулися до Захарченко піти на цей обмін,але той в цьому відмовив. У кінцевому підсумку люди, які опинилися в оточенні, були знищені", - заявив Закаєв в в ефірі телепрограми "Настоящее время", яку спільно випускають "Радіо Свобода" і "Голос Америки". За його словами, понад сорок тіл вбитих були доставлені в Чечню.

Як повідомляв "Кавказький вузол", у період з 28 по 29 травня 2014 року на територію Чечні, за словами місцевих жителів, були доставлені від 35 до 45 загиблих уродженців республіки, які брали участь в бойових діях в Донецькій області України.

Наступного дня, 29 травня 2014 року, ​​до будівлі Донецької обладміністрації під'їхала колона автомобілів з бойовиками батальйону "Восток". Кадировці з батальйону "Восток" оточили будівлю і згодом увійшли всередину Кадировці заявили, що вони приїхали в ОДА "боротися з мародерством і зрадою в рядах ополченців Донецька".

За словами одного з ватажків терористів "ДНР" Олександра Ходаковського, "після розгрому в донецькому аеропорту добровольці з Чечні довгий час не з'являлися. ГРУ ЗС РФ навіть намагалася в червні 2014 року окремо розгорнути програму рекрутингу ветеранів чеченських спецназів - нічого не вийшло."

Пізніше - 29 серпня 2014 року - було опубліковано відео, зняте одним із чеченських бойовиків на російсько-українському кордоні. На ролику "кадирівець" на танку говорить про те, що бойовики "підготувалися до вторгнення".

"Ось наша колона, не видно початку, не видно кінця, і ми підготувалися до вторгнення. Аллаху акбар! Тут є і чеченці-хлопці. Ось ці танкісти — чеченці", - говорить він.

У вересні 2014 року з"являється інформація прес-центру так званого "уряду" і самопроголошеної "Верховної Ради ДНР" щодо злочинних дій батальйону "Чечен" в Київському районі міста Донецьк, на території поблизу донецького аеропорту. "Представляючись "ополченцями ", бандити забирають у мирних жителів автомобілі, розкривають і грабують гаражі, вламуються і виносять цінні речі з будинків, які знаходяться на даний момент без господарів. Угруповання налічує до 10 осіб , пересуваються вони на трьох автомобілях, імовірно, мінівенах і мініфургон", - йшлося у повідомленні.

Ситуацію змушений був коментувати депутат Державної Думи РФ від Чечні Шамсаїл Сараліев . Він висловив упевненість, що до чеченців вони відношення не мають.

"Я з повною впевненістю можу заявити, що це повна провокація з метою дестабілізувати обстановку. Тут має місце чергова спроба очорнити наших людей і показати громадськості і всьому світу, що чеченці нібито ведуть себе таким негідним чином. Немає в Донецьку бандитських чеченських формувань! ", - підкреслив Сараліев.