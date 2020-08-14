Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі

Серед алкашів, яких російсько-терористична держава набрала до армії як призовників, та контрактовиків із іпотеками на війнах в Україні, Сирії, Лівії та багатьох інших державах, куди сунувся Путін, чимало виділяються кавказські бандформування.

Прізвища багатьох з найбільш затятих головорізів, на яких робить ставку Путін, добре відомі співробітникам спецслужб, а також багатьом експертам, які досліджують роль цих найманців у військових конфліктах.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов провів ретельне розслідування присутності в Україні воїнів з Кавказу. Без Табу публікує його дослідження у кількох частинах.

Частина друга. Батальйон "Смерть"

19 листопада 2014 року з'явилися документальні свідчення щодо створення на території Донбасу окремого батальйону "Смерть", сформованого з ветеранів силових структур Рамзана Кадирова.

Командир групи на псевдо "Генерал", заступник командира-псевдо "Стінгер".

Група була розбита на три взводи, які мали місця постійної дислокації в окупованих Донецьку і Макіївка. За інформацією проросійських ЗМІ, одним із завдань цього підрозділу, що складався із звільнених у запас чеченських силовиків, є ліквідація Іси Мунаева.

Пізніше було опубліковано відео, на якому "Стінгер" заявляє, що "батальйон налічує близько 300 бійців у Донецькій області з мінімальним бойовим досвідом 10 років". За його словами, до 70% бойовиків — вихідці зі спецназу.

У Макіївці частина кадировців входила до складу бойовиків загону "Меч". Командир загону бойовиків "Меч" — польовий командир на псевдо "Прима". База розташування загону знаходилася за адресою: м. Макіївка, вул. Щорса, 62. Один з командирів — Болотханов Апті Денисолтанович, майор МВС ЧР, командир 3 патрульної роти військової частини 4157.

Члени вказаного батальйону бойовиків брали участь у боях за Донецький аеропорт і Іловайськ. Крім того, здійснювали особисту охорону ватажка бойовиків "ДНР" О. Захарченка. Крім того, була зафіксована рота кадировців, яка входила до складу батальйону "Оплот". В батальйоні "Оплот" кадирівці входили до складу груп "Шамана" та "Електрика". Останній -громадянин РФ. В батальйоні "Оплот" та тактичній групі "Смерть" (Донецьк, Макіївка та Сніжне) — нараховувалось до 150 кадирівців.

В м. Зугрес були розквартировані до 150 кадировців. Співробітники поліції ППсП ім. А. Кадирова. На озброєнні загону було до 10 одиниць бронетехніки.

За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", дві роти кадировців входили до складу бойовиків батальйону "Восток". В батальйоні "Восток" загальна кількість кадировців, за різними оцінками, нараховувалася від 150 до 200 бійців. Командир роти "Юг" батальйону "Восток" — осетин на псевдо "Заур".

Крім кадировців, в окупованому Донецьку був розквартирований загін осетин під проводом польового командира на псевдо "Коба" (Алан Мамієв). Активні учасники НЗФ «Коби»: Габараєв Азамат Казимирович; Карсанов Яків Іванович; Джіоєв Алан Хасайбертович; Козонов Дмитро Феліксович.

Свого часу в Донецьку, бойовиками батальйону "Восток", за звинуваченням в організації наркотрафіку був затриманий один з польових командирів осетин Чочієв Сармат Борисович, син глави адміністрації Президента Південної Осетії Чочієва Бориса Єліозовича.

10 грудня 2014 року глава невизнаної республіки Південна Осетія Леонід Тібілов закликав найманців, які беруть участь в бойових діях на стороні "ДНР " і "ЛНР", повернутися на батьківщину. "Як Верховний головнокомандувач, я не віддавав наказу про направлення вас в Новоросію ... Але, як глава держави, сьогодні я закликаю вас повернутися на батьківщину", - сказав Л.Тібілов.

19 січня 2015 року російський поплічник терористів Гліб Корнілов повідомив про викрадення у Донецьку Павла Губарєва. За словами самого Губарєва, о 16:00 в його офіс увірвалася дюжина озброєних людей і посадила його в машину.

"У машині, коли везли, з розмов почув, що причиною полону став... фейк про те, що я де звинуватив Кадирова в терактах в Парижі, і в мене є докази", - повідомляв Губарєв у себе на сторінці в Facebook.

За словами Губарєва, його привезли на базу в Зугресі. "Я детально хлопцям пояснив, що таке фейк і для чого наші вороги це роблять - щоб пересварити нас між собою. Після ми потиснули один одному руки, і хлопці відвезли мене додому", - стверджував Губарєв.

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", 7 квітня 2015 року в окупований Донецьк прибули підрозділи спецназу МВС Чеченської Республіки. Були встановлені місця розквартирування цих підрозділів. В м. Донецьк загін кадирівців базувався в Київському районі, вул.Зльотна. Встановлені прізвища бійців загону спецпризначення МВС ЧР.

1. Зілімхан (Осман) Рамзанов, 7 жовтня 1977 р.н., м. Грозний. За іншою інформацією- 03.04.1980 р.н. Співробітник полку патрульно-постової служби поліції МВС РФ "імені героя Росії А. Кадирова".

2.Хусейн Бельтієв

За інформацією групи "Інформаційний спротив", 13.04.2016 о 17.00 через с.Успенка (Амвросіївський район) на територію України зайшли 4 мікроавтобуси з чеченцями. "Дислокуються десь між сніжитиме і Шахтарському. За розповідями самих кадировцев - їх прислали в Україну "на серйозну справу", - йшлося у повідомленні.

9 травня 2016 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило, що серед російських військових в Донецьку є чеченські громадяни. "Підтверджено перебування в складі 100 окремої мотострілкової бригади (Донецьк) 1 АК підрозділи військовослужбовців ЗС РФ, чеченців за національністю", - йдеться в повідомленні. У ГУР також уточнили, що встановлені персональні дані двох військовослужбовців: Ренат Елмулірзаев 1981 року народження і Халід Умаров 1982 року народження.

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