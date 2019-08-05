Коммунистов вернут? Симоненко "выслушают" в суде
Коммунистов вернут? Симоненко "выслушают" в суде
Одиозный Окружной админсуд Киева рассмотрит просьбу Петра Симоненко об отмене запрета КПУ на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Фемиды.
Истцы (Симоненко и Ко) просят отменить указ Минюста от 23 июля 2015 г. "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".
Отметим, что не так давно экс-регионалы подали заявление в КСУ с просьбой отменить деккомунизацию. Но Конституционный суд отказал им в прошении.
Следовательно, даже в случае удовлетворения запроса Симоненко (Окружной суд вполне может принять такое решение – прим. ред), подобный вердикт будет противозаконным.
Напомним, россияне стали больше любить Иосифа Сталина.
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