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СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

11:42
СССР "заботилось" о людях? Русские ошарашили ответом - фото 1
СССР "заботилось" о людях? Русские ошарашили ответом

Намедни в РФ провели очередной опрос об СССР. И его данные как всегда шокируют.

Россияне стали больше любить Сталина

По статистике "Левада-центра", 59% жителей России верят в заботу советской власти о людях.

Из "позитива", 46% верят в отсутствие межнациональных конфликтов, успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43%).

39% и вовсе полагают, что при Союзе жизнь постоянно улучшалась.

СССР 'заботился' о людях? Русские ошарашили ответом - фото 183180

Вернем все в .....

Мягко говоря, эти данные повергают в шок. СССР заботился о людях? Интересно как. Запрещая покидать границу любящей Родины? Голодом и коллективизацией? Бездарным командованием в годы Второй мировой?

А может майскими демонстрациями после катастрофы на ЧАЭС? Сложно сказать. То же самое можно спросить и относительно других пунктах опроса.

Не было национальных конфликтов? А как тогда назвать войну на Карабахе? А деятельность лесных братьев в странах Балтии? Интересно, если в СССР не был конфликтов, то почему он распался?

То же самое касается и экономики. Во время нефтяных кризисов на Западе 1973 и 1979 гг. СССР и вправду купался в нефтяном золоте. Однако после падения цен на ресурсы, советская экономика начала загибаться. И как не загнуться? Провальная реформа Косыгина, гонка вооружений, помощь африканским людоедам и слежка за своими гражданами. Что сказать?

СССР 'заботился' о людях? Русские ошарашили ответом - фото 183179

Родина слышит тебя...всегда

Советская Родина любила своих детей….до смерти.

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