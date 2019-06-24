СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом
Намедни в РФ провели очередной опрос об СССР. И его данные как всегда шокируют.
По статистике "Левада-центра", 59% жителей России верят в заботу советской власти о людях.
Из "позитива", 46% верят в отсутствие межнациональных конфликтов, успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43%).
39% и вовсе полагают, что при Союзе жизнь постоянно улучшалась.
Вернем все в .....
Мягко говоря, эти данные повергают в шок. СССР заботился о людях? Интересно как. Запрещая покидать границу любящей Родины? Голодом и коллективизацией? Бездарным командованием в годы Второй мировой?
А может майскими демонстрациями после катастрофы на ЧАЭС? Сложно сказать. То же самое можно спросить и относительно других пунктах опроса.
Не было национальных конфликтов? А как тогда назвать войну на Карабахе? А деятельность лесных братьев в странах Балтии? Интересно, если в СССР не был конфликтов, то почему он распался?
То же самое касается и экономики. Во время нефтяных кризисов на Западе 1973 и 1979 гг. СССР и вправду купался в нефтяном золоте. Однако после падения цен на ресурсы, советская экономика начала загибаться. И как не загнуться? Провальная реформа Косыгина, гонка вооружений, помощь африканским людоедам и слежка за своими гражданами. Что сказать?
Родина слышит тебя...всегда
Советская Родина любила своих детей….до смерти.