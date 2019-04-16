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Россияне стали больше любить Сталина

16:00
Россияне еще больше полюбили Сталина – социологи - фото 1
Россияне еще больше полюбили Сталина – социологи

Россияне стали больше любить Иосифа Сталина, повинного в смертях миллионов людей. Всплеск любви к кровавому тирану зафиксировал "Левада-центр".

Согласно соцопросам, 51% жителей РФ позитивно относится к вождю, из которых 41 % уважает тирана, 4 % - восхищается диктатором, 6 % - ему симпатизирует.

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В общей сложности около 70 % убеждены в положительной роли Сталина для истории страны. Однако не все так плохо: 8 % все еще ненавидят деспота; 26 % опрошенных как не любят, так и не презирают "вождя".

В любом случае, фраза "Сталина на вас нет" в России уже не актуально. Диктатор как раз в России был, есть и продолжает "есть".

Немного истории

Иосиф Сталин (1879-1953) добился вершин власти в СССР в конце 20-х гг. XX в. Занимая должность генерального секретаря компартии, провел чистку партийных рядов от старой гвардии (Зиновьев, Каменев, Орджоникидзе, Троцкий и пр.) и укрепил свою власть с помощью молодых кадров (пример: Хрущев).

Россияне стали больше любить Сталина - фото 179534

Типичный сталинист в реальных условиях

В 1929 по инициативе Сталина было создано Главное управление лагерей (печально известный ГУЛАГ). С конца 20-х проводил форсированную политику коллективизации, которая привела к миллионам жертв (в оккупированной большевиками Украине она привела к Голодомору). 30-е стали синонимом массовых репрессий. Чистка рядов Красной армии явилась одной из причин отступления войск СССР и катастрофических поражений летом 1941 г. После войны режим Сталина намного мягче не стал. 5 марта 1953 года тиран умер в луже собственной мочи (по воспоминаниям Хрущева). Одна из версий смерти тирана - отравление.

Никита Хрущев, захватив власть, начал проводить политику развенчания культа Сталина (XX cъезд КПСС). После отставки Никиты Сергеевича в 1964 начался обратный процесс, призванный реабилитировать образ усатого вождя. Однако в конце 80-х с проведением политики «Гласности» начали снова раздаваться голоса о преступлениях Сталина.

90-е гг принесли России глубокий экономический и политический кризис. Потребность в "сильной руке" привела к окончательной реабилитации диктатора в глазах жителей РФ.

Нынешнее руководство России в лице Владимира Путина всячески поддерживает возрождение культа Сталина, имя усатого упыря вписано в каноны "победобесия", а упоминания о его преступлениях - преследуются.

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