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Комитет ВР отклонил антиязыковой закон Бужанского

Вчера, 21:40
Закон Бужанского отклонили на комитете, но могут рассматривать в Раде - фото 1
Закон Бужанского отклонили на комитете, но могут рассматривать в Раде

В среду, 17 июня, гуманитарный комитет Рады вынес свой вердикт по поводу предложения пророссийского народного депутата от "Слуги народа" Макса Бужанского. В итоге нардепы решили не поддерживать инициативу скандального коллеги.

О решении комитета не поддержать законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства Максима Бужанского заявил представитель "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Разумков рассказал о "необходимости" русского языка для Украины

По его словам, большинство парламентариев не поддержали так называемый антиязыковой закон зашкваренного политика, но даже сам факт решения комитета позволяет вынести документ для голосования в зале.

"Я уверен, что цель "Слуг народа" совместно с ОПЗЖ, отменить языковой закон, сделать его не действенным. Поэтому нам действительно нужна поддержка общественности, которая должна стать на защиту украинского языка, в том числе в школах", - подчеркнул Княжицкий.

Предложения Бужанского в случае их принятия позволяли разрешить школам вести обучение на русском языке.

Напомним, о необходимости фактической отмены языкового закона заявляли не только открыто топящие в интересах России отщепенцы из "Слуг народа" типа Дубинского или Бужанского, но и руководители политсилы - Дмитрий Разумков, Александр Ткаченко и другие деятели.

Все они рассказывают о "разъединении общества", придумывают всевозможные манипуляции на темы "ущемления русскоязычного населения" и продолжают спекулировать на искуственно созданной русскими "проблеме".

Как известно, языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.

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Макс Бужанский Партия Слуга народа украинский язык закон Новости
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