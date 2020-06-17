Комитет ВР отклонил антиязыковой закон Бужанского

Закон Бужанского отклонили на комитете, но могут рассматривать в Раде

В среду, 17 июня, гуманитарный комитет Рады вынес свой вердикт по поводу предложения пророссийского народного депутата от "Слуги народа" Макса Бужанского. В итоге нардепы решили не поддерживать инициативу скандального коллеги.

О решении комитета не поддержать законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства Максима Бужанского заявил представитель "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

По его словам, большинство парламентариев не поддержали так называемый антиязыковой закон зашкваренного политика, но даже сам факт решения комитета позволяет вынести документ для голосования в зале.

"Я уверен, что цель "Слуг народа" совместно с ОПЗЖ, отменить языковой закон, сделать его не действенным. Поэтому нам действительно нужна поддержка общественности, которая должна стать на защиту украинского языка, в том числе в школах", - подчеркнул Княжицкий.

Предложения Бужанского в случае их принятия позволяли разрешить школам вести обучение на русском языке.

Напомним, о необходимости фактической отмены языкового закона заявляли не только открыто топящие в интересах России отщепенцы из "Слуг народа" типа Дубинского или Бужанского, но и руководители политсилы - Дмитрий Разумков, Александр Ткаченко и другие деятели.

Все они рассказывают о "разъединении общества", придумывают всевозможные манипуляции на темы "ущемления русскоязычного населения" и продолжают спекулировать на искуственно созданной русскими "проблеме".

Как известно, языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко с Ко попытался оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Позже споры возникли по другому вопросу – реформы украинского правописания. Дело даже дошло до суда, но безуспешно.