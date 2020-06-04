Минобразования может возглавить сторонник Януковича - СМИ

Минобразования может возглавить сторонник Януковича - СМИ

Министерство образования и науки Украины может возглавить 47-летний ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет. Ранее он поддерживал "Партию Регионов".

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на инсайд в "Слуге народа".

С чего все началось?

После отставки правительства Алексея Гончарука, новый Кабмин остался без главы МОН. Его обязанности временном исполняет Любомира Мандзий. На данный момент в Раде пытаются найти "постоянного" министра образования.

Одним из кандидатов на вакантную должность является экономист Сергей Шкарлет.

Кто такой Сергей Шкарлет?

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 г. был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов. Через пять лет чиновник снова попытал счастья в политике, на тот раз в составе БПП, однако избраться вновь ему так и не удалось.

Он сторонник "Партии Регионов"?

В 2010 г. в интервью "Свобода ФМ" Шкарлет недвусмысленно заявил, что поддерживает идеи "Партии Регионов".

“Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с Президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов. Мы построим новую Черниговщину», - рассказал политик.

Отметим, что…

Инсайда Букв подчеркивают, что многие депутаты против назначения Шкарлета главой МОН и называют такое кадровое решение не иначе, как “нашим досадным самоубийством”.

Напомним, нардеп-участник "русской весны" хочет занять должность в Конституционном суде.