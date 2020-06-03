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Чиновник МОН потребовал 300 тысяч и облажался - ФОТО

11:37
Чиновник МОН потребовал 300 тысяч и облажался - ФОТО - фото 1
Чиновник МОН потребовал 300 тысяч и облажался - ФОТО

Сотрудники СБУ и столичной прокуратуры задержали чиновника Минобразования на получении взятки в размере 300 тысяч гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"По данным следствия, указанное лицо, находясь в должности Генерального директора одного из директоратов Министерства образования Украины, требовало неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн гривен. Чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении оговоренной суммы (5 тыс. долларов США и 165 тыс. гривен)", - говорится в сообщении.

Чиновник МОН потребовал 300 тысяч и облажался - ФОТО - фото 200946

В помещении Директората Министерства образования Украины проведено неотложные следственные действия. Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении. На данный момент следствие по делу продолжается.

Чиновник МОН потребовал 300 тысяч и облажался - ФОТО - фото 200947

Отметим, что Министерство образования уже отреагировало на инцидент и пообещало во всем способствовать следствию. Кроме того МОН принял решение наложить дисциплинарное взыскание на провинившегося чиновника.

Напомним, шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно?

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