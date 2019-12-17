Комитет Рады рассмотрит закон о рынке земли в закрытом режиме

Арахамия уведомил о закрытом заседании аграрного комитета ВР

"Слуги народа" решили сокрыть от общественности обсуждения правок к закону, который должен снять мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Завтра соответствующий Комитет Рады проведет заседание в закрытом режиме.

Об этом во вторник, 17 декабря, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, само рассмотрение поправок, то есть голосование за них, покажут онлайн.

- Завтра комитет будет работать. Люди высказывались по поводу того, делать ли это в закрытом формате, или в открытом формате. Большинство людей - в закрытом формате, но с прямой трансляцией. В закрытом формате для того, чтобы ограничить доступ для тех, кто не имеет отношения к рынку земли, - заявил лидер Зе команды.

Народный избранник утверждает, что закрытый режим позволит парламентариям "работать без провокаторов", которые якобы захотят сорвать заседание.

Напомним, сегодняшнее вечернее заседание ВР не состоялось, хотя и было запланировано. Открыв и тут же закрыв сессию, спикер Рады Дмитрий Разумков объявил о том, что народные депутаты вернутся к консультациям по закону о рынке земли.

Как известно, закон о продаже земли был принят Радой 13 ноября. Однако поддержали его не все. С одной стороны само существование моратория ущемляет права владельцев земли, которые не могут ее продать. В ЕСПЧ в мае этого года обязали нашу страну отменить запрет, поскольку Украина раздавала землю после распада СССР лишь тем, кто работал в колхозах, а желающие купить участки для их обработки оказались не у дел. С другой же - стоимость гектаров будет весьма значительной, а погрязшие в кредитах фермеры могут просто не оказаться способными ее купить. Вместо них это смогут сделать олигархи и крупные компании, которые, как утверждают аграрии средней руки, или повысят арендную плату, или вовсе распорядиться землей по-совему, прикрыв бизнес украинцев.