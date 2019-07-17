война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Дмитрий Фирташ Владимир Зеленский

Команда Зе создаст новый орган. Зачем он нужен?

13:27
Команда Зе создаст новый орган. Зачем он нужен? - фото 1
Команда Зе создаст новый орган. Зачем он нужен?

Команда Зе инициирует создание нового органа – Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины.

Зеленский намерен пустить Минстець под нож

Об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

В состав органа войдут силовики, медиаюристы и представители центральных СМИ. Предполагается, что Совет поспособствует устранению угроз для СМИ и журналистов.

Отметим, что после инаугурации Владимира Зеленского начали обвинять со всех сторон из-за ситуации со свободой слова.

Пророссийским медиа не нравится отсутствие реакции гаранта на "обстрел" 112 канала и "давление" на NewsOne, украинским – вопросы, связанные с гибелью Дмитрия Тымчука.

Также отметим, что не только ОП специализируется на создании новых органов. Не так давно Кабмин создал Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести.

Максимальная численность сотрудников – 57 человек, из которых 51 должен быть госслужащим.

Согласно пояснительной записке, работники ведомства будут "гасить" горячие точки в Украине. Большая часть конфликтов происходит на религиозной почве, что вполне логично, учитывая недавние события. Больше об этом читайте здесь.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Офис Президента Владимир Зеленский СМИ Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинским морякам вынесли вердикт – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Украинским морякам вынесли вердикт – ФОТО, ВИДЕО
13:50
Зеленский попросил Парубия вернуться - фото 1
Зеленский попросил Парубия вернуться
12:31
ГПУ открыла дело на Кучму - фото 1
ГПУ открыла дело на Кучму
10:11
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Пенниуорт - самый интригующий проект июля 2019 - фото 1
Что смотреть: Лучшие сериалы июля 2019
14 июля, 17:00
"Очень странные дела". Что будет в 4-м сезоне? - фото 1
Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне?
08 июля, 11:40
Ведьмак от Netflix - кто сыграет ваших любимых персонажей - фото 1
Ведьмак: Актерский состав самого ожидаемого сериала
02 июля, 12:55
Загрузка...