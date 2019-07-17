Команда Зе создаст новый орган. Зачем он нужен?

Команда Зе создаст новый орган. Зачем он нужен?

Команда Зе инициирует создание нового органа – Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины.

Об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

В состав органа войдут силовики, медиаюристы и представители центральных СМИ. Предполагается, что Совет поспособствует устранению угроз для СМИ и журналистов.

Отметим, что после инаугурации Владимира Зеленского начали обвинять со всех сторон из-за ситуации со свободой слова.

Пророссийским медиа не нравится отсутствие реакции гаранта на "обстрел" 112 канала и "давление" на NewsOne, украинским – вопросы, связанные с гибелью Дмитрия Тымчука.

Также отметим, что не только ОП специализируется на создании новых органов. Не так давно Кабмин создал Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести.

Максимальная численность сотрудников – 57 человек, из которых 51 должен быть госслужащим.

Согласно пояснительной записке, работники ведомства будут "гасить" горячие точки в Украине. Большая часть конфликтов происходит на религиозной почве, что вполне логично, учитывая недавние события. Больше об этом читайте здесь.