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В Украине создали Службу совести. Зачем она нужна?

16:30
В Украине создали Службу совести. Зачем она нужна? - фото 1
В Украине создали Службу совести. Зачем она нужна?

В среду, 11 июня, Кабмин создал Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести. Для чего она нужна?

Миникульт обвинил УПЦ МП в связях с боевиками

По данным источников, новое ведомство будет подотчетно Министерству культуры. Максимальная численность сотрудников – 57 человек, из которых 51 должен быть госслужащим.

Согласно пояснительной записке, работники ведомства будут "гасить" горячие точки в Украине. Большая часть конфликтов происходит на религиозной почве, что вполне логично, учитывая недавние события.

Как служба будет справлятся со своими обязанностястями - не совсем понятно. Инструкции и пр. положения находятся еще на стадии разработки. Однако это не помешало чиновникам подумать о хлебе насущном для голодных коллег.

Уже известно, что зарплата "миротворцев" будет гораздо выше средней – 22 тыс. грн. На данный момент Минкульт запросил 25 млн грн. для финансирования структуры.

На фоне всего этого возникает вопрос: а кто же раньше решал эти конфликты? Не раздутие ли это бюрократического аппарата? Читатель и сам знает ответ.

Напомним, глава ПЦУ митрополит Епифаний прокомментировал слухи о возможном расколе новосозданной Церкви.

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Кабмин ПЦУ УПЦ МП Новости Украина
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