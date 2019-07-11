NewsOne пожаловался на Украину за рубеж. Его якобы "обижают"

NewsOne пожаловался на Украину за рубеж. Его якобы обижают

Телеканал NewsOne попросил защиты международных организаций от "произвола украинских властей".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте канала.

В английской версии текста сказано, что NewsOne желал провести телемост с РФ (что запрещено законом) ради "общего блага" и о «репрессиях», которые затем будто бы последовали. Кроме того в тексте подчеркивается, что якобы больше 70% украинцев жаждут мира с Россией. Откуда такие цифры – не совсем ясно. Ссылки на какие либо соццентры отсутствуют.

А подкреплена вся эта солянка ссылкой на "всеобщие права и свободы".

"С уважением просим вас проявить солидарность в защиту универсального и фундаментального права свободы слова. Просим вас отреагировать на утеснения основополагающих прав», - скзазано в заявлении канала

Отметим, что NewsOne регулярно нарушал закон, однако несмотря на это и дальше продолжал действовать. Поэтому жалобы на "утеснения свободы слова" не совсем понятны. Все в рамках права.

Напомним, что после скандала с "телемостом" NewsOne стал обьектом пристального внимания правоохранительных органов.

Так, глава ГПУ Юрий Луценко заявил об открытии дела на спонсоров канала NewsOne (тоже контролируется Медведчуком – прим. ред). По данным генпрокурора, 2 лица (имен Луценко не назвал – прим. ред) являются директорами офшорных компаний и связаны с российским Промсвязьбанком, финансирующим оборонные заказы России.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - отметил Луценко.