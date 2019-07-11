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NewsOne пожаловался на Украину за рубеж. Его якобы "обижают"

23:09
NewsOne пожаловался на Украину за рубеж. Его якобы обижают - фото 1
NewsOne пожаловался на Украину за рубеж. Его якобы обижают

Телеканал NewsOne попросил защиты международных организаций от "произвола украинских властей".

"Телемост" Украина-Россия состоится. Но есть одно "но"

Соответствующее заявление опубликовано на сайте канала.

В английской версии текста сказано, что NewsOne желал провести телемост с РФ (что запрещено законом) ради "общего блага" и о «репрессиях», которые затем будто бы последовали. Кроме того в тексте подчеркивается, что якобы больше 70% украинцев жаждут мира с Россией. Откуда такие цифры – не совсем ясно. Ссылки на какие либо соццентры отсутствуют.

А подкреплена вся эта солянка ссылкой на "всеобщие права и свободы".

"С уважением просим вас проявить солидарность в защиту универсального и фундаментального права свободы слова. Просим вас отреагировать на утеснения основополагающих прав», - скзазано в заявлении канала

Отметим, что NewsOne регулярно нарушал закон, однако несмотря на это и дальше продолжал действовать. Поэтому жалобы на "утеснения свободы слова" не совсем понятны. Все в рамках права.

Напомним, что после скандала с "телемостом" NewsOne стал обьектом пристального внимания правоохранительных органов.

Так, глава ГПУ Юрий Луценко заявил об открытии дела на спонсоров канала NewsOne (тоже контролируется Медведчуком – прим. ред). По данным генпрокурора, 2 лица (имен Луценко не назвал – прим. ред) являются директорами офшорных компаний и связаны с российским Промсвязьбанком, финансирующим оборонные заказы России.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - отметил Луценко.

 

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Виктор Медведчук NewsOne СМИ Новости Украина
Без табу
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