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Гибель Дмитрия Тымчука: в полиции рассказали о нескольких версиях трагедии (ВИДЕО)

19:00
Следователи не уверены, что Тымчук застрелился случайно - фото 1
Следователи не уверены, что Тымчук застрелился случайно

После того, как лидер по скоростным расследованиям происшествий Антон Геращенко объявил Дмитрия Тымчука застрелившимся во время чистки оружия, расследовать обстоятельства инцидента взялись следователи полиции.

А у не пиарящихся в Facebook правоохранителей по поводу гибели нардепа вопросов просто масса.

В Киеве застрелился нардеп Тымчук. Якобы случайно

Глава полиции Сергей Князев, стоя у подъезда дома где жил погибший, не стал сразу же объявлять о причинах инцидента, а рассказал о трех возможных версиях произошедшего.

- Возможен несчастный случай или неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Рассматриваться будут и версии криминального характера. В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей, - отметил Князев.

Согласно официальным данным, звонок с сообщением о гибели мужчины поступил на линию 102 сегодня в 12:15, как раз в самый разгар заседания Верховной Рады, куда Дмитрий Тымчук по своему обыкновению ходил регулярно.

Когда же следователи и медики прибыли на место ЧП, нардепа уже не было в живых.

В версию о случайном выстреле во время чистки наградного пистолета, судя по всему, никто, кроме самого Геращенко не верит. Предположить, что кадровый офицер с боевым опытом не проверил патронник и сумел каким-то образом заглянуть в ствол с другой стороны, да еще и нажать на спусковой крючок, просто невозможно.

А с учетом того, что 46-летний координатор группы "Информационное сопротивление" сыграл немалую роль в гибридной войне с российскими оккупантами, его гибель после смены власти в Украине вызывает множество вопросов.

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