Гибель Дмитрия Тымчука: в полиции рассказали о нескольких версиях трагедии (ВИДЕО)
После того, как лидер по скоростным расследованиям происшествий Антон Геращенко объявил Дмитрия Тымчука застрелившимся во время чистки оружия, расследовать обстоятельства инцидента взялись следователи полиции.
А у не пиарящихся в Facebook правоохранителей по поводу гибели нардепа вопросов просто масса.
Глава полиции Сергей Князев, стоя у подъезда дома где жил погибший, не стал сразу же объявлять о причинах инцидента, а рассказал о трех возможных версиях произошедшего.
- Возможен несчастный случай или неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Рассматриваться будут и версии криминального характера. В квартире на момент совершения правонарушения он был не один. Поэтому сейчас собираются свидетельство гражданки, которая присутствовала в это время в квартире, а также соседей, - отметил Князев.
Согласно официальным данным, звонок с сообщением о гибели мужчины поступил на линию 102 сегодня в 12:15, как раз в самый разгар заседания Верховной Рады, куда Дмитрий Тымчук по своему обыкновению ходил регулярно.
Когда же следователи и медики прибыли на место ЧП, нардепа уже не было в живых.
В версию о случайном выстреле во время чистки наградного пистолета, судя по всему, никто, кроме самого Геращенко не верит. Предположить, что кадровый офицер с боевым опытом не проверил патронник и сумел каким-то образом заглянуть в ствол с другой стороны, да еще и нажать на спусковой крючок, просто невозможно.
А с учетом того, что 46-летний координатор группы "Информационное сопротивление" сыграл немалую роль в гибридной войне с российскими оккупантами, его гибель после смены власти в Украине вызывает множество вопросов.